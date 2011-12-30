〔香港个股〕Fortune Oil与中国燃气股东刘明辉组合营,持後者6.7%股权

路透香港12月30日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)的股权争夺再有新发展,英国上市公司Fortune OilFTO.L宣布与中国燃气股东刘明辉组成一家新的合营,共同持有6.7%的中国燃气股权.

Fortune Oil周五公告称,继稍早公司在市场吸纳约9,400万股,或2.15%的中国燃股份後,其与刘明辉组成一家50/50的合营企业--China Gas Group Limited,由刘明辉按每股3.5港元注入2亿股中国燃气股份,而Fortune Oil则以中国燃气持股及现金,共注资7亿港元成立.

China Gas Group Limited连同刘明辉的个人持股,将持有中国燃气最多的股权.

Fortune Oil指出,组成此策略联盟是希望发掘机会去发展公司在中国的天然气业务.

此前,亚洲最大炼油商--中石化(0386.HK)(600028.SS)宣布联手新奥能源(2688.HK)拟购并中国燃气(0384.HK),但其後中国燃气表示,收购建议"未能反映本公司之基本价值",并指收购建议"完全未获邀请,属机会主义性质".中国燃气并已委任麦格理资本(香港)为其财务顾问.

中国燃气周四收报3.56港元,高於中石化等提出的3.5港元收购价.市场揣测中石化及新奥或需提高收购价.(完)