《香港报摘》--其他报纸重要消息12月30日

* 明报

--美联物业资料研究部高级经理张蓓蕾表示,二手住宅本年至今注册量较去年全年下跌40%,逾千万元豪宅跌幅相对轻微,下跌23%.

--评级机构标准普尔周撤回长实(0001.HK)评级.长实重申,早於2009年已弃用标普的服务,并预期公司於今年年底的负债净额与总资本净额比率,将维持低於10%的健康水平.

* 星岛日报

--中渝置地(1224.HK)发公告表示,集团董事会正考虑分拆包装业务於联交所主板独立上市,并已就此向联交所呈分拆建议.

* 苹果日报

--英国富地石油(Fortune Oil)FOOI.L日前称该集团已持有中国燃气(0384.HK)9,404万股,相当於中燃的2.15%股权,涉资2,420万英磅(约2.89亿港元),作为其策略计画的一部分.

* 东方日报

--尽管金融管理局还未放宽紧缩按揭贷款措施,但消息透露,踏入12月下旬,多家银行已静悄悄掀起明年按揭战序幕,包括汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)、中银香港(2388.HK)等多家大型银行重新积极抢攻按揭市场.

--消息称,国航(0753.HK)(601111.SS)将任命王长顺为新董事长.王长顺曾任中国民用航空总局副局长.

* 文汇报

--中国铁钛(0893.HK)宣布,旗下子公司四川省凌御投资已订立收购协议,以不少於6亿元人民币,收购攀枝花易兴达工贸公司全部缴足注册股本.

--碧桂园(2007.HK)表示近期将与Malaysia Land Properties Sdn Bhd签署协议成立合资企业,碧桂园计划将持股55%.该公司拟在马来西亚投资土地使用权,开发部分住宅及配套商业地产项目.碧桂园目前仍在进行尽职调查,尚未最终确定上述投资.

* 大公报

--贸易发展局助理首席经济师潘永才表示,美国失业率仍高企、楼市疲弱,加上欧债危机拖累,预期明年美国经济仍疲弱,并影响对进口需求.他又维持对香港明年出口增长1%的预测,增幅远低於今年的10%.

--中国中铁(0390.HK)宣布,已中标及签署5项重大工程合约,合共金额99.43亿元人民币,占公司中国会计准则下2010年营业额2.1%.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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