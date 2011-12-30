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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 08:55 BJT

《香港重要政经日程》--12月30日-1月4日

=====================今日香港主要政经消息===========================

12月30日(周五)

--09:30 国药控股(1099.HK)在上海召开特别股东大会.

--10:30 超大现代(0682.HK)股东周年大会

-- 国电科环(1296.HK)首日挂牌

-- 名轩控股(8246.HK)首日挂牌

-- 公布11月份外汇基金总资产.

-- 公布11月份货币统计数据.

=====================近日香港主要政经消息===========================

12月31日(周六)

--10:00 天然乳品(0462.HK)股东大会

--10:00 华保亚洲(0810.HK)特别股东大会

--10:00 中石化冠德(0934.HK)特别股东大会

*1月2日(周一)

--公众假期.

*1月3日(周二)

--16:30 香港2011年11月零售销售值.

--14:30 泰润国际(0204.HK)特别股东大会.

*1月4日(周三)

--09:00 马斯葛集团(0136.HK)股东特别大会.

--10:00 顺昌集团(0650.HK)股东特别大会.

--12:00 普华永道就"2011年首次公开发行(IPO)市场回顾及2012年展望"举行记者会.

--15:00 摩根资产管理就中国2012年展望举行记者会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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