《香港重要政经日程》--12月30日-1月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
12月30日(周五)
--09:30 国药控股(1099.HK)在上海召开特别股东大会.
--10:30 超大现代(0682.HK)股东周年大会
-- 国电科环(1296.HK)首日挂牌
-- 名轩控股(8246.HK)首日挂牌
-- 公布11月份外汇基金总资产.
-- 公布11月份货币统计数据.
=====================近日香港主要政经消息===========================
12月31日(周六)
--10:00 天然乳品(0462.HK)股东大会
--10:00 华保亚洲(0810.HK)特别股东大会
--10:00 中石化冠德(0934.HK)特别股东大会
*1月2日(周一)
--公众假期.
*1月3日(周二)
--16:30 香港2011年11月零售销售值.
--14:30 泰润国际(0204.HK)特别股东大会.
*1月4日(周三)
--09:00 马斯葛集团(0136.HK)股东特别大会.
--10:00 顺昌集团(0650.HK)股东特别大会.
--12:00 普华永道就"2011年首次公开发行(IPO)市场回顾及2012年展望"举行记者会.
--15:00 摩根资产管理就中国2012年展望举行记者会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。