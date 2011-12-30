〔港报财经评论〕三重磅股启示,A50值博率高--经济日报12月30日

三重磅股启示,A50值博率高 /林瑞芬

要阻止欧洲银行出现系统性风险,为市场注入流动性是肯定要做的事,变相印银纸惟恐欧元贬值,是合理反应,欧元创1年新低亦正常.不过,欧、美股市周三下挫又推说是担心欧洲银行倚重欧洲央行急救.但不倚重欧央行急救,难道要见欧洲银行爆煲?依正道分析,会指允许欧央行抵押其信用借款给银行,又借给没财政承担力的欧债主权国是不能解决问题.但欧债危机从头到尾都是一个制度缺失问题,需要长时间解决,欧元区财政趋统一过程漫长.现在不施非常规急救手术止血,到病人死亡才抢救,怎能救活呢?短线救又怕长手尾,提出长线救亡法,又怕无时间,市场似乎永远没可能得到欧债的解救满意方法,此乃深层矛盾之处.明年首季股市如何应对欧债滚借高峰期,难以评估.

港股及中国内地股市成交偏低,回看A股今个月”慢流尾袋式”下跌,当中小投资者可能已哭不出眼泪来,慨叹熊市漫长,悲观情绪充斥,券商纷调低指数目标水平.不过,估计A股之调整愈来愈近尾声,不宜随股指低沉而太悲观.探底三部曲中,已度过政策底、估值底,目前走到最後一部测试市场底.据统计数字,上证综合指数已连续7周下跌,以上周五收2,204及今周四收报2,173计算,跌幅算轻微,连跌8周之後,反弹机会增加,”死猫弹”都要上试2,400点左右.二来,上证指数3大重磅股——中石油A股、工行A股及农行A股分别占上证11%、7.65%及5.31%,今个月不约而同出现未与股指同步探底之徵兆.大价股有率先回稳之势,正如探究港股走势,若观察到汇丰(0005.HK)及中移动(0941.HK)靠稳时,恒指又可以插得几深呢?较早前,市场又盛传汇金、社保、险资等机构投资者入场维稳,怕且未必是假.只是A股积弱太久,不能一下子就大翻身,还需要点时间慢慢调理复元,尤其是投资者信心.市场正在等一个较令人信服的利好消息,以扭转弱势,春节前後人行可能再减存款准备金率或许是一个转折点.转折点可能话来就来,难以捕捉,建议较安全值博的方法是小注收集A股ETF如安硕A50中国(2823.HK)或标智沪深300(2827.HK)一博.

从波浪形态看,上证指数自今年4月18日创高点3,067点之後,呈5子浪下跌的结构特徵,以第5子浪的运行时间、幅度与第1子浪相近计算,第5子浪调整的低点约在2,100-2,050点,再大跌空间料有限.就此,在下跌风险可接受之下,博中级反弹浪至少回试12月初近2,400水平,若能同步上升,A50中国料回试约11.4港元,标智沪深300则可望回试30.4港元.(013)

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春节前後减存准率机会增 /余少文

中国内地股市反弹2日,国企指数则连跌2日,但人民银行突然暂停3个月期央票发行,以及银行代客结售汇首现逆差,都反映热钱持续流走,加上农历新年临近加大流动性需求,令人行未来1个月再下调存款准备金率的机会率增加.国企指数昨日跌35点或0.4%收9,944点,全日走势则先低後高,成交额增加至88亿港元,三分之一主板H股逆市上升.红筹指数跌43点或1.2%收3,673点,成交额32亿港元.至於国企沽空额昨日回落至9.9亿港元,占国指成交比重也降至今个月最低的11%,或反映短期沽压稍退,希望有助大市止跌回升.不过,中国内地股市虽连升2日,但成交额仍偏低,除了反映假期因素外,也是中国内地流动性严重不足所致.尤其明年龙年农历年初一提早到1月23日,居民对资金的需求甚大,都预期人行在农历新年前後有机会再下调存款准备金率,并指出11月金融机构外汇占款继续减少,会是人行下调存准率的考虑因素之一.近日所见,也愈来愈多信息显示人行12月初下调存准率後,流动性问题未获纾缓,反而有多个因素显示,人行下月再调低存准率的机会率正在提升.

首先,人行突然暂停今周的3个月期央票发行,虽然中国内地有分析指是缓解资金紧张,但反而认为中国内地3个月期央票发行量,10月份合共90亿元人民币,11月共100亿元人民币,12月则为110亿元人民币,惟大部分时间发行量都维持10亿元人民币地量,过去3个月平均每期发行量约27亿元人民币,这发行量对市场流动性影响根本有限.相反,按路透计算,人行今年净投放1.9万亿元人民币,较去年上升1.8倍,未能对冲人行今年上半年6度上调存准率而抽走超过2.1万亿元人民币银行资金,从而令市场资金紧张.此外,农历新年因素令银行提高备付水平,但短期没有大量央票和正回购到期补充流动性下,亦加大资金紧张程度.

其次,是外汇管理局公布11月银行代客结汇为1,289亿美元,银行代客售汇为1,297亿美元,银行代客结售汇录得8亿美元逆差,即11月市场对外汇需求大於人民币,是2010年公布相关数据以来首现逆差.而银行代客结售汇在10月顺差已急跌,11月更出现逆差,反映资金持续流走,相信人行11月的外汇占款也会进一步下跌,为流动性添加压力.(010)