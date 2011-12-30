〔香港个股〕裕元集团全年净利逊於市场预估,早盘小跌

* 裕元年度净利按年减6%,低於市场预估

* 受累於劳工及材料成本上升

* 期待大型赛事刺激销售

* 股价早盘小跌

路透香港12月30日电---全球最工运动鞋代工厂商--裕元工业集团有限公司(0551.HK)周五称,2010/11年全年净利按年减少6.2%,逊於市场预期,这是因为材料及劳工成本上升之故.然公司称,明年欧洲盃及奥运赛事将有助於运动用品销售.

分析师表示,尽管美国及欧洲经济前景混沌,然以裕元与名牌运动鞋的长久合作关系以及行业地位,对於未来经济放缓较具韧性.不过,劳工成本上升仍是隐患.

替Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿迪达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)、New Balance等代工运动鞋及用品的裕元,今早於交易所公布,2011财年全年净利为4.50亿美元,少於Starmine提供八位分析师预估均值5.11亿美元.

裕元主席蔡其能在业绩公告中称,"原材料成本持续上涨以及工厂工资不断上升,利润率仍受影响."

他同时称,由於经济复苏动力缓慢,预料明年球景气仍波动,且预算赤字庞大的发展成熟国家的负面消息料会导致消费者减少消费增加储蓄.

本地时间上午9:34时,裕元报24.9港元,跌0.4%,今年迄今跌11%,表现优於大盘恒生指数.HSI跌19.8%.

**期待大型赛事刺激销售**

与国会就提高举债上限时有龃龉的美国,正是裕元最大的市场,以2011年总营业额70.45亿美元来看,其中28.5%来自於美国,其次是中国,营收占比为28.06%.去年总营业额为57.88亿美元.

花旗发布报告指出,"面对未来景气走缓,裕元的运动鞋业务较具韧性...不过,我们对OEM及中国零售业务的利润率看法转保守."

蔡其能在公告中称,明年6月欧洲盃以及8月的奥运会应会刺激购运动鞋类及用品的购买意愿,"倘中国消费者购买力於来年继续提升,本集团零售业务可进一步录得增长."

裕元同时表示,就国际品牌制造业务,全年总销售按年增长22%,直接劳工成本增加38.5%,主要材料成本增加24.6%.

裕元在广东东莞的工厂上月曾发生短时间罢工,约有7,000名工作集结抗议减薪等.裕元公司人士声称,该厂有33万名员工,罢工人数仅占少数,对生产影响有限.

裕元母公司为台湾的宝成工业(9904.TW),持有裕元49.98%.(完)

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