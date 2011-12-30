〔港报财经评论〕欧银可押家当所剩无几--信报12月30日

欧银可押家当所剩无几 /习广思

尽管一个像样的橱窗粉饰未出现,但在不足300亿港元成交当中,其实”有心人”的足迹非常明显,落後残股可唱好,毋须讲理由的半新股则是更理想的粉饰对象,金宝宝(1239.HK)升11.5%,中国多金属(2133.HK)升6.4%,专业旅运(1235.HK)升7.1%,新华人寿(1336.HK)获瑞银增持,股价上升3.7%.这批年底上市的新股,有谁知道他们的业务?对许多投资者来说,大部分都陌生得很,但在2012年,这批被视为垃圾的新股中,总会有寻宝机会,所谓沧海遗珠,前提是先让它们跌入沧海,先被大家遗忘.周大福(1929.HK)依然潜水,波幅开始扩大,讲金唔讲心的投资者还是要等一会.至今赶在今天上市的国电科环(1296.HK),被称为一只极乾的新股,在这个低迷市况会有何表现,拭目以待.前晚欧罗在短时间内急挫,事情颇耐人寻味.

然而,银行宁存钱入欧央行蚀息,所反映银行间互不信任早已出现,汇市慌忙急乱,是否因为这消息?同一时间急挫的其实岂止欧罗,还有英镑,部分市场人士的揣测是,1月後欧洲降级风暴将会升温,原因不明,但欧罗集负面因素於一身,1.29美元水平被打破後,1.2美元还会远吗?再说,跌穿1.2美元,也不过是2010年年中,欧债危机的低位而已,难怪预测欧罗2012年见一算的人愈来愈多呢.经欧罗这一跌,美汇升至80.75,升幅不算大,但资金在年底前持续流出金市,被美汇这一抽,金价跌穿每盎斯1,600美元水平,穿250天线,低於9月低位.以2008年金融海啸作为参考,金价跌穿250天线时期内,一度由高位下跌31%才慢慢回升,假如这次黄金调整真的这麽糟,金价可望跌至1344美元.假如用周线图看长期趋势,2008年金价跌至100周线时见支持,现时此水平是1,409美元.

欧洲银行互不信任,除了欧央行长期再融资操作资金流回央行外,欧洲银行抵押品买少见少,也是下一个担忧,如果银行最後连抵押品都不足够时,整体体系的资金流动性亦会出现问题.然而,依赖抵押品来向欧央行获得贷款的做法,小型银行首当其冲,部分小型银行合资格的抵押品上押後,还可以拿什麽家当来获得贷款?目前,欧央行已经成为欧银最大的水喉,但欧央行12月初减息时,同时放宽借贷要求,容许银行以较低级的抵押品换取贷款,但银行要等到明年2月底,欧央行进行三年期贷款招标时才会生效.换言之,欧银仍然要等三个月.事实上,欧银一直以无担保债券作为主要融资渠道,但在下半年,无担保债券发行量大幅萎缩,银行转而利用抵押债券,例如用资产负债表上的按揭资产作抵押,以作集资渠道.说得难听点,即是银行抛售欧猪债之余,是用尽办法来筹钱,而开始把家当拆件,逐件抵押来筹钱.这对债权人来说,有抵押固然是保障,一旦银行倒闭,他们起码可先获得资产.不过,如果银行大部分资产都拿去抵押,或者有抵押债券发行愈多,谁会要银行哪些无抵押债券?债券持有人有可能抛售,亦增加银行的另一层风险.(B02)

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淡静市留意走势陷阱 /苏子

由於欧洲央行早前向欧洲银行业提供接近5,000亿欧罗的三年期超低成本贷款未见明显流回欧债市场上,意大利债息仍在7%附近高企.而欧洲银行业却出现囤积现金的情况,即这些贷款资金仍然保留在欧洲央行内,这反映欧洲银行业仍然担心欧债所衍生的信心危机有机会继续向外蔓延,因此即使意大利拍债情况并不差,但仍不足以扭转高企不下的避险情绪.美元亦因此再受避险资金所追捧而持续走高,而欧罗兑美元则趁机在交投淡静的市况里於前晚失守本月14日所造的1.2943低位,昨晨汇价曾低见1.2885水平,直逼今年1月所造的1.2870低位.由於欧罗兑美元是在交投淡静的市况中破关而下,价位的突破有可能被夸大,出现假突破的走势陷阱的可能性不容抹煞.

欧罗兑美元处於1.2895水平,十分接近今年1月所造的1.2870低位,看来此低位稍後将会面临严峻考验.留意欧罗兑美元一旦创一年新低後,能否以单边市形式跌至20天保历加通道底部支持线以下,随後沿着此支持线往下继续寻底.若然欧罗兑美元在创一年新低後却见回稳的迹象,未见进一步跌至通道的底部支持线以下波动及收市,那便要提防欧罗兑美元稍後在市场交投回复正常後,将向上作出强而有力的反弹浪,从而摆脱以单边市形式继续往下寻底的危机.英镑兑美元於10月底高见1.6165後便见顶回落,至上月25日低见1.5421後才回稳过来.踏入12月份後,英镑兑美元主要在1.54-1.5780间反覆争持.但由於英镑兑美元在12月份曾三度逼近1.5780阻力却无功而回,结果汇价在前天失守本月14日的1.5407低位向上延伸的短期上升支持线後便向下急挫,昨天汇价已失守本月14日的1.5407低位及20天保历加通道的1.5425底部支持,昨晚美国入市前曾一度急跌至1.5360水平.

英镑兑美元已自上述低位略为反弹至1.5395水平,即市走势仍然十分疲弱.不过,这两天英镑兑美元向下急挫主要是在交投淡静的市场环境里出现,故大户有较高机会借助市场成交少的环境下杀好仓的止蚀盘.昨天欧洲市英镑兑美元跌破本月14日的低位及1.54关口後,相信已经触发不少止蚀沽盘入市了.如昨晚未见有更多的跟进沽盘入市使英镑兑美元得以继续往下寻底,汇价最後收市时反而更有力升回20天保历加通道的底部支持以上,那便要小心汇价昨天的破位有可能为假突破,随後汇价有较大机会继续在1.54-1.58间以上落市的形式继续运行.(B08)