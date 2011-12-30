〔港报社评〕机场扩建不能拖,环保评估需小心--文汇报12月30日

事实上,香港机场於2020年便告饱和,兴建第3条跑道不仅有利航空业持续发展,巩固香港国际航运枢纽地位,而且面对不明朗的外围经济,庞大基建投资可为经济注入新的活力,为劳工市场创造职位.新跑道虽然造价不菲,但却物有所值.机场扩建工程难免对环境造成影响,需要做好环境保护,但不宜将环保绝对化,以环保否定机场扩建,而须在保育与发展之间取得平衡.港府应认真做好环评工作,避免因环保问题影响进度.

由於兴建第3条跑道涉及650公顷的填海工程,尽管机管局已采用极昂贵的“深层水泥拌合”填海技术,以减轻对海洋生态环境的影响,但环保团体依然反对工程.追求环保无可厚非,但必须切合现实.事实上,任何填海工程都难免对环境造成影响,而机场航班升降频繁,排放空气污染物,也是全球机场共同面对的问题.如果一味追求环保的绝对化,将环保凌驾於发展,令机场扩建这一类对经济民生具有举足轻重影响的基建项目寸步难行,这样的环保标准是否符合市民利益也成疑问.社会须在经济发展与保护环境上取得平衡,不能为了环保而阻止任何大型基建.而港府也应吸取港珠澳大桥环评报告的教训,消除环评上的各种不明朗因素,以免令工程横生枝节. (A06)