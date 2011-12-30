〔港报社评〕建第三条跑道前路仍漫长--星岛日报12月30日

机管局公布年中进行机场扩建的三个月谘询结果,受访的73%人支持兴建第三跑道方案.民意表达对兴建新跑道的支持,但计画要落成,仍有重重关卡需要跨越,在环保与投资效益的争议纠缠下,现阶段甚至还不能肯定项目可以落实.香港机场预见将会出现饱和,机管局今年中就机场扩建抛出两大方案,分别维持现有双跑道,或兴建第三跑道.经过一轮谘询後,机管局认为民意十分清晰,支持新跑道方案,故此已向港府提交建议.

机管局拍板定案,港府初步态度积极,表明最快明年首季决定是否展开下一阶段工作,但这是否等如大局已定呢?新跑道的法定环评,要求有详细评估,与此同时,兴建方案会涉及附近的社区环境,包括对机场附近的居民影响,有关的谘询和调研要求细致,与向普罗市民查询意向偏向概念性不同,由於涉及的原则和利益清晰,届时的意见肯定会比现时的意向调查尖锐.近年涉及环境的大型基建,虽然有很大的公众利益作为论据,但仍然会在落实时遇到极大阻力,较远的例子有中环湾仔绕道,近年例子则有扩大将军澳堆填区,结果是中环湾仔绕道要改用高昂的海底隧道方式兴建.

根据机管局建议,期望新跑道在2014年动工,2022年启用.由於时间性非常重要,迟起不如不起,假如项目能按原订计画和成本进行,对香港经济发展和维持空运枢纽应属好事.不过,近年香港大型基建或发展项目,几乎无一幸免出现延误和长期争拗,从开放社会来说这是无可避免的现象,但就难免令到新跑道计画变成吉凶难料. (A06)