〔港报社评〕新跑道要建旧思维要改--信报12月30日

香港机场管理局昨天公布“香港国际机场2030规划大纲”公众谘询活动的结果,并向港府建议兴建第三条跑道,作为香港国际机场的未来发展方案,同时要求港府赞同机管局就兴建第三条跑道开展有关规划工作,特别是进行法定环境影响评估程序及拟备相关设计细节.

“香港国际机场2030规划大纲”是香港国际机场未来20年的发展规划.“大纲”提出了两个机场发展的方案:其一是维持现有双跑道系统,其二是扩建成为三跑道系统,供公众选择.谘询结果显示,港人几乎一致支持兴建第三条跑道,平均80%受访者支持、同意或非常同意继续扩建,以及尽早就机场的未来发展作出决定.

香港是亚太区最重要和最繁忙的国际航空枢纽,航空及航运业是香港的重要经济命脉,更是香港有数的比较优势.要巩固香港的国际航空枢纽地位,提高香港航空和航运业的竞争力,避免香港在邻近地区急速发展下不知不觉间被边缘化.

今次机管局的筹备工作做得相当充足,因为汲取过去不少大型基建在公众谘询不足的情况下遭受反对阻挠迟迟未能上马,甚或议而不决,机管局先搞好群众工作,向公众和不同持份者详细谘询意见,取得共识,才提出具体建议,相信可为未来的实际兴建工程扫除不少障碍,加快完成步伐.如果两条跑道也没有物尽其用,充分发挥其应有的功能,即使兴建了第三条跑道,有关港府管治思维不变,操作模式依样葫芦,原地踏步,新设施也会形同虚设,不单浪费公帑,更无助巩固香港国际航运枢纽的地位. (A02)