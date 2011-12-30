〔港报社评〕市民撑新跑道,港府莫叹慢板--经济日报12月30日

机管局昨公布谘询结果,市民鲜明地表达支持扩建跑道.过去10年大型基建不断延误,一直拖累香港经济,日增的危机感令市民忧虑机场扩建若续拖延,香港将失航空枢纽此关键优势,必後悔莫及,港府须尽速拍板工程上马.

一如早前报道,机管局昨公布谘询结果显示,逾80%意见支持机场尽快扩建,多达73%意见支持兴建新跑道.市民明确取态,个中原因有二:其一,扩建跑道不涉收地,争议较少,对市民直接利益冲击不大,反对声较小.但此非全没争议,有环保团体担心兴建新跑道将损害环境.但市民普遍认为,兴建新跑道若做足、做好工夫尽量减低对生态破坏,以及做好弥补工程,可平衡保育与发展,不应再延误兴建新跑道.其二,市民危机感急增.近十多年来港府的大型基建计划,包括10号货柜码头、西九、港珠澳大桥与高铁等,都因政经利益或环团反对,导致工程拖延,窒碍香港经济和就业.

沉重教训不断,令港人产生危机感,尤其航空中心是香港经济重要命脉,若跑道工程再拖,势被鼓劲发展的周边城市赶上,失去航空中心枢纽地位,重蹈货柜码头覆辙,严重打击香港经济与就业,尤其运输、航空和物流等行业涉及众多基层工种,对基层打击更大.

现有意见认为,现届港府还有约六个月任期,工程应留给下届港府拍板.但竞争是不进则退,不能市民急而港府慢,既市民倾向明显,港府不应因交接的政治考虑而再拖,现任港府有责任尽快将工程上马,莫失时机. (A04)