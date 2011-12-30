〔港报社评〕"双非"问题惊动温家宝,阻孕妇闯关治标不治本--明报12月30日

香港特首曾荫权向总理温家宝述职时,当面提出中国孕妇来港分娩所衍生的问题,温总表示关注.据知事态很快有进展,中国会以3 项措施,协助特区阻截中国孕妇未经预约、却闯关来港冲急症室等问题,不过,“双非”婴儿(即父母均非港人)所衍生真正问题,曾荫权并未向温总提及.目前情况是,即使中国协助配合,能否治标,有效阻截中国孕妇闯关冲急症室,仍在未知之数.更严重的是,“双非”问题亟需从人口政策上应对,规划治本,然而,人口政策迄今不见踪影,负责人口政策的高官责无旁贷.

曾荫权向温总提出,期望与中国部门加强合作,打击试图绕过产科预约安排的中介人公司和不法行为,特别针对孕妇未经香港检查便冲关到急症室等.曾荫权转述温总表示关注,他会与有关部委跟进云云.中国一直强调支持特首施政,中国孕妇闯关分娩虽属芝麻绿豆小事一桩,曾荫权既然当面提出,不用一星期,中国有关方面已经拟订3 招措施.连这种小事中国也积极回应,中国对香港事务之着紧与上心,可见一斑.

“双非”婴儿出生後,大多数随父母返回中国,但是他们总有一日崔护重来,什麽时候来?香港在住屋、教育、医疗、社会服务等方面,应该怎样准备配合,使他们可以正常成长和融入社会,才是问题的实质.总之,“双非”问题所涉及人口政策,现届政府未妥善处理,要由下届政府对应.无论如何,下届政府要尽早规划,制订政策措施,处理“双非”问题,而最可能当选特首的唐英年和梁振英,对此要提出具体明确政策主张,而非含糊其词的夸夸其谈. (A06)