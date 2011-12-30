〔香港个股〕复星国际对绿城售予SOHO中国土地权益"感到惊讶",称有优先认购权

路透香港12月30日电---中国最大综合类民营企业集团--复星国际(0656.HK)周五表示,对於绿城中国(3900.HK)售予SOHO中国(0410.HK)上海外滩一商业项目的权益拥有优先认购权,不排除循法律途径解决.

已持有该幅土地50%权益的复星在交易所刊登公告指出,对於绿城中国与SOHO中国间的安排"感到惊讶",公司对该笔土地权益拥有优先认购权,若权益无法得到保障,将采取合适法律手段维护其权利.

"我们拥有优先认购权,这是在正式协议里...(交易)程序上有问题,我们保留使用法律的权利,"复星公司人士在接受路透查询时说.

该人士并未说明绿城中国或SOHO中国是否曾与公司接触,仅表示,公司是在看到相关售地公告後发出此回应.

这幅位於外滩的豫园与十六铺世博水门之间、占地45,471.9平方米的土地,去年由小型开发商--上海证大(0755.HK)於去年以92.2亿元投得,刷新当时地王新纪录.上海证大於今年11月以95.7亿元减持65%股权售予复星国际为首的财团.[ID:nCH0085535]

是次出售的卖方为稍早曾传出财困的绿城中国、上海证大及上海磐石.完成交易後,复星和SOHO中国将各持有该项目的一半股权.[ID:nCH0091893]

本地时间上午11:40时,复星国际持平昨天收盘价4.05港元,过去一个月来跌4.48%;大盘恒生指数.HSI小升0.36%.

内地对房地产实行严格调控,包括限购、收紧银根等措施,令房地产交投大减,开发商资金链趋紧,部份或需要减持手头项目,或放慢项目发展以舒缓资金紧张情况.

成立近20年的复星以医药产业起家,之後透过并购,逐步拓展至地产、钢铁、矿产、零售等多个产业.目前复星旗下拥有多家上市公司,例如复星医药、国药控股、南钢股份、豫园商城(600655.SS)等.(完)

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