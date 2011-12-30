〔香港个股〕中电二度下调明年电价增幅至4.9%,回应政府及社会关切

路透香港12月30日电---不敌政府与社会舆论庞大压力,香港供电及发电商--中电控股(0002.HK)周五宣布再度调低明年平均净电价加价幅度至4.9%,为两周内第二次修订明年加价计划.

中电本月中宣布为反映成本上升压力并达成政府的减排目标,自明年1月起平均净电价将上调9.2%.但随即引起强烈反应.中电上周将加幅调低至7.4%.[ID:nCH0091273]

中电副主席阮苏少湄称,"在听取各方的建议後,作出决定,希望能够解决政府及社会的关切."

她表示,中电将以削减营运开支以及扣减新增发电容量的资本开支,来因应新的计划.

中电为香港两家发电公司之一.稍早另一家供电商--由富商李嘉诚掌控的电能实业(0006.HK)旗下香港电灯,决定调低最低用电量级别住宅客户的电费加幅.在此制度下,九成的港灯住宅客户实际净电价加幅为4.97%或以下.至於商业客户,经优化收费架构後,七成商业客户(即每月用电1,700度或以下)在新一年的电费加幅为6.08%,较整体加幅6.3%为低.

中午时,中电小升0.84%至66.05港元,过去一个月来跌5.07%;电视实业亦小升0.70%至57.35港元,过去一个月来跌3.56%;大盘恒生指数.HSI涨0.41%.(完)