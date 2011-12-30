〔路透专访〕Fortune Oil乐与中石化合作,暂不考虑接受收购中燃要约(更新版)

(新增细节、市场人士评论及背景)

* Fortune Oil视中国燃气为长线投资

* 不接受中石化收购中燃要约

* 对与中石化友好合作持开放态度

* 中石化或须提价增收购胜算

记者 梁慧仪/郭经伟

路透香港12月30日电---英国上市的Fortune Oil(富地石油)FOOI.L与中国燃气(0384.HK)大股东刘明辉联盟,成为後者最大持股单位.富地称,视中燃为长线策略投资,故不会接受中石化(0386.HK)提出以每股3.5港元收购中燃的要约,但对中石化友好合作则持开放态度.

富地石油稍早公布,继稍早公司在市场吸纳约9,400万股,或2.15%的中国燃股份後,其与中国燃气大股东刘明辉组成一家50/50的合营企业--China Gas Group Limited,由刘明辉按每股3.5港元注入2亿股中国燃气股份,而Fortune Oil则以中国燃气持股及现金,共注资7亿港元成立.该合营连同刘明辉个人持股,将持有中国燃气逾一成股权,为最大的持股单位.

"我们(对中国燃气)不是投机,而是看好公司有非常吸引的发展."富地石油总裁郑乾本周五接受路透专访时表示.

"(中国燃气)这是我们的长线策略投资,从我们的角度,我们对於与中石化'友好合作'持开放态度."他说.

富地石油首席财务官莫贵标称,公司很早以前已留意中国燃气这家公司,并於11月开始在市场吸纳其股份,平均买入价约为每股3.1港元.而中石化(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)则是於本月中提出按每股3.5港元全面收购中国燃气.

中石化目前持有2.1亿股中国燃气股份,相当於已发行股本的4.79%.新奥能源没有持有中国燃气股份.中国燃气的其他股东还包括韩国SK Holdings003600.KS、印度国有天然气企业GAIL (India) Ltd(GAIL.BO)和阿曼国有石油公司(SAOC)等.

"我们不会考虑卖(中国燃气股)."莫贵标说.

被问到假如中石化提高出价会否愿意出售中燃股权时,莫贵标则不作评论,并表示会视乎市场情况.

"中石化不是要将中国燃气私有化,我们作为股东,双方也能有合作."他说.

**中石化或须提高出价**

总部设於香港的富地石油,主要在中国从事石油和天然气投资,公司最大股东为远东发展(0035.HK)邱氏家族的邱达强,持股36.5%,而嘉里建设(0683.HK)母公司嘉里集团则持股4.6%.

郑乾本表示,富地石油本身与中石化是合作夥伴,下属一些项目有合资的关系,而公司看好中国的燃气市场有庞大发展潜力.

辉立资产管理基金经理李国璇表示,从事城市燃气供应的中国燃气属高增长的企业,未来盈利可望有爆发性的增长.在中石化提出收购前其市盈率约15-16倍的偏低水平,即使现时升至约22倍,但仍有一些市场人士认为其不止这个价钱.

"一些投资者可能不想中石化收购,或要迫使其提出高价."他说,"收购(中国燃气)市盈率可能要达24倍,即每股4港元左右."

事实上,中国燃气亦已表态,中石化及新奥等提出的收购建议"未能反映本公司之基本价值",并指收购建议"完全未获邀请,属机会主义性质".中国燃气并已委任麦格理资本(香港)为其财务顾问.

中国燃气周五午盘微升0.28%,报3.57港元,高於中石化等提出3.5港元的收购价.市场揣测中石化及新奥或需提高出价以增吸引力.(完)

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