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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 17:01 BJT

〔离岸人民币〕香港人民币存款重返升势,11月升1.4%至6,273亿元--金管局

路透香港12月30日电---香港金融管理局周五公布,11月底香港人民币存款按月回升1.4%至6,273亿元,当月的跨境贸易结算人民币汇款总额则升至1,849.9亿元.

10月份,香港的人民币存款下跌0.6%至6,185亿元,为两年来首次出现环比下跌.(完)

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--记者 毕晓雯; 审校 黄凯

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