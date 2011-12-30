〔离岸人民币〕香港三大发钞行将於明年起公布离岸人民币拆息率--财资公会

路透香港12月30日电---香港财资市场公会周五表示,香港三大发钞行将於明年起在其纲页上展示各自的人民币拆息资料,以为市场提供更多资讯,提高市场透明度.但确定开始日期仍待定.

财资公会表示,考虑到现时香港离岸人民币市场情况,以及一般供参考的拆息报价(例如香港银行同业拆息和伦敦银行同业拆息),目前展示的人民币拆息率年期为隔夜至一年.

香港三大发钞行分别为中银香港(2388.HK)、汇丰银行和渣打银行.

财资公会表示,香港的离岸人民币拆借市场暂时并不活跃,因此暂时只由三间人民币存款比较多的银行提供参考报价.公会会因应市场情况不时检讨这一安排,以决定有否需要作出改变.(完)