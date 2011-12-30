〔离岸人民币〕香港三大发钞行将於明年起公布离岸人民币拆息率--财资公会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月30日电---香港财资市场公会周五表示,香港三大发钞行将於明年起在其纲页上展示各自的人民币拆息资料,以为市场提供更多资讯,提高市场透明度.但确定开始日期仍待定.
财资公会表示,考虑到现时香港离岸人民币市场情况,以及一般供参考的拆息报价(例如香港银行同业拆息和伦敦银行同业拆息),目前展示的人民币拆息率年期为隔夜至一年.
香港三大发钞行分别为中银香港(2388.HK)、汇丰银行和渣打银行.
财资公会表示,香港的离岸人民币拆借市场暂时并不活跃,因此暂时只由三间人民币存款比较多的银行提供参考报价.公会会因应市场情况不时检讨这一安排,以决定有否需要作出改变.(完)
--发稿 毕晓雯 ;审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。