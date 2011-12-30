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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 17:56 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--12月30日

路透香港12月30日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2011年以来已在香港交易所上市公司一览表:

  新股申购: 
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  公开招股日  公司名称               发行量(亿股)     集资额(亿港元)  发行价(港元)    上市日     保荐人    
 *12/30-1/6   开世中国(1281.HK)       1.5             1.3-1.8         0.87-1.2        2012/1/12  招商证券
 *12/30-1/5   华众控股(6830.HK)       2               2.4-3           1.2-1.5         2012/1/12  国泰君安
 *12/30-1/10  联合水泥(1312.HK)       1.65            1.65            1               2012/1/18  浩德融资
 *12/30-1/6   允升国际(1315.HK)       0.75            0.75-1.03       1-1.37          2012/1/18  光大证券
 *12/30-1/9   瀚洋控股(1803.HK)       1               0.88-1.05       0.88-1.05       2012/1/16  申银万国
 *12/30-1/13  宏创高科(8242.HK)       0.5             0.4-0.6         0.8-1.2         2012/1/19  丰盛融资 
 *12/30-1/5   易通讯集团(8031.HK)     0.7             0.42            0.6             2012/1/9   瑞穗证券亚洲
 *12/29-1/5   中国融保金融(8090.HK)   3.85            1-1.16          0.26-0.30       2012/1/6   金利丰财务顾问
  12/29-1/5   汇力资源(1303.HK)       2.5             4.25            1.7             2012/1/12  光大证券
  12/29-1/5   柏能集团(1263.HK)       1.05            1.68            1.6             2012/1/12  华高和昇
  (介绍上市)  太古地产(1972.HK)       不适用          不适用          不适用          2012/1/18  中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利 
  12/13-16    必瘦站(1830.HK)         2.5             3.375-4.5       1.35-1.8        不予进行   光大证券
  推迟        海通证券(H股)(6837.HK)  12.294          115.3-130       9.38-10.58      待定       海通国际和摩根大通
  推迟        徐工机械1256.HK       3.64(H股)       63.6-78.6       17.48-21.6      待定       法巴、中金、瑞信、汇丰、麦格理和摩根士丹利
                                                      (亿元人民币)    (元人民币)
  推迟        三一重工6031.HK       13.4            216.14-259.7    16.13-19.38     待定       花旗、中信证券国际、美银美林
  9/15-20     小南国1147.HK         3.35            5.5-7.4         1.65-2.2        不予进行   美银美林和渣打
  6/24-29     中滔环保1162.HK       2.91            4.9-6.9         1.68-2.38       不予进行   花旗 
  6/17-22     兴源动力1156.HK       2.6             7.07-9.4        2.72-3.62       不予进行   瑞银
  5/30-6/2    源库资源0394.HK       57.16           197.2           3.45            不予进行   中银国际
  4/15-20     中国汽车系统1283.HK   3               5.4-7.14        1.8-2.38        不予进行   联昌国际
  
  2011年已上市新股:   

  上市日  公司名称             发行价(港元)   集资额(亿港元)    首日股价变幅   保荐人
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 *12/30  名轩(中国)(8246.HK)升   0.72            0.7            升40.3%        华富嘉洛 
 *12/30  国电科环(1296.HK)       2.16            23.6           持平           
  12/23  天瑞水泥(1252.HK)       2.41            9.66           升22%          德银、中银国际、交银国际和建银国际
  12/23  华油能源(1251.HK)       1.23            4.12           升1.6%         摩根士丹利
  12/22  京能清洁能源(0579.HK)   1.67            18.96          持平           高盛、瑞银和中银国际
  12/22  中国织材(3778.HK)       0.7             1.75           升22.9%        国泰君安     
  12/21  天美(控股)(1298.HK)     (介绍上市)      不适用         持平^          东英
  12/16  浩沙国际(2200.HK)       1.6             6.4            持平           美银美林
  12/15  周大福珠宝(1929.HK)     15              157.5          跌8%           高盛、汇丰、摩根大通 
  12/15  新华保险(H股)(1336.HK)  28.5            102            跌9.8%         中金、瑞银
  12/14  中国多金属(2133.HK)     2.2             11.1           跌39.2%        花旗  
  12/14  宝信汽车(1293.HK)       8.5             32.2           跌14.1%        摩根士丹利和摩根大通
  12/13  豪特保健(6880.HK)       1.58            1.26           持平           交银国际
  12/9   中国服饰(1146.HK)       1.64            11.34          跌9.1%         瑞银
  12/9   一化控股(2121.HK)       2.7             5.4            升0.74%        摩根士丹利
  12/9   中国休闲食品(1262.HK)   2.65            7.47           跌17%          花旗
  12/7   新濠博亚娱乐6883.HK   (介绍上市)      不适用         跌1.5%^        瑞信和德银
  12/6   时代集团(1023.HK)       2.95            7.36           升2%           美银美林
  12/1   Coach(6388.HK)          (介绍上市)      不适用         升1.8%^        摩根大通 
  11/29  香港电讯信托(6823.HK)   4.53            93             升0.44%        中金、德银和高盛
  11/24  广豪国际(0844.HK)       0.8             0.8            升18.8%        时富金融
  11/23  中国车辆零部件(1269.HK) 1.4             1.12           升27.9%        光大证券
  11/18  金宝宝控股(1239.HK)     1.25            0.625          升1.6%         信达国际融资
  11/18  仁恒实业(8012.HK)       1.2             0.6            升7.5%         申银万国                                
  11/10  先健科技(8122.HK)       2               2.5            持平           派杰亚洲
  10/28  丰临集团(1152.HK)       0.5             0.52           升6%           创越融资 
  10/27  科诺威国际(1206.HK)     1               1.22           升3%           派杰亚洲
  10/18  凯德商用6813.HK     (介绍上市)        不适用         升0.39%^       中金香港和摩根大通
  10/6   中信证券(6030.HK)       13.3            132.4          持平           中信证券国际、建银国际和工银国际
  9/30   中国罕王(3788.HK)       2.51            11.52          跌2.4%         法巴、瑞信和德意志银行
  9/30   专业旅运(1235.HK)       0.63            0.63           跌25.4%        侨丰证券
  9/28   动感集团(1096.HK)       1.2             3.6            跌0.83%        国泰君安
  9/26   天福(6868.HK)           6.0             12.5           跌3.7%         中金、瑞信和宝来证券 
  9/23   鸿国国际(1028.HK)       2.3             11.5           跌14.8%        花旗和星展 
  7/27   高鑫零售(6808.HK)       7.2             82.4           升40.6%        花旗、汇丰和瑞银
  7/25   汇星印刷(1127.HK)       0.7             0.88           跌10%          Investec
  7/22   汉港房地产(1663.HK)     1.1             3.3            升2.7%         汇富集团
  7/20   盈利时(6838.HK)         1.87            2.3            升1.6%         海通国际
  7/15   青蛙王子(1259.HK)       2.6             7.8            跌2.7%         建银国际和联昌
  7/14   中国光纤网络(3777.HK)   1.2             4.9            升4.2%         中银国际
  7/14   金盾控股(2123.HK)       0.7             1.7            跌11.4%        国泰君安
  7/13   顺风光电(1165.HK)       1.11            3.9            跌10.8%        麦格理
  7/13   卓尔发展(2098.HK)       2.89            5.25           升6.9%         法国巴黎和交银国际
  7/12   中国威力印刷(6828.HK)   1.48            0.58           跌9.5%         元大证券和汇盈融资
  7/8    依利安达(1151.HK)       (介绍上市)      不适用         升3%^^

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