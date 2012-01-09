〔中国金融〕温家宝谈未来八项金融改革,包括稳妥有序推进资本项目可兑换等

基金产业：美国对冲基金1月创佳绩，因投资向金融和医药股倾斜
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
路透北京1月9日电---中国总理温家宝在周末结束的金融工作会议上共谈到八项未来金融改革目标,表示下一个时期将继续稳妥有序推进人民币资本项目可兑换,提高外汇储备经营管理水平;进一步完善人民币汇率形成机制.
温家宝谈到未来一个时期的金融改革时指出,金融行业要大力提升服务功能,扩大服务覆盖面,加大对薄弱领域的金融支持.重点支持经济结构调整、节能减排、环境保护和自主创新,特别要加快解决农村金融服务不足、小型微型企业融资难问题.
在谈到金融机构的改革时,他指出,要着力加强公司治理,形成有效的决策、制衡机制,建立规范有效的激励约束机制.推进股权多元化,切实打破垄断,放宽准入,鼓励、引导和规范民间资本进入金融服务领域,参与银行、 证券、保险等金融机构改制和增资扩股.
"政策性金融机构要坚持以政策性业务为主体,明确划分政策性业务和自营性业务,实行分账管理、分类核算."他称,"国家开发银行要坚持和深化商业化改革."
对於加强和改进金融监管,他指出,银行业要建立全面审慎的风险监管体系.证券业要完善市场制度,强化行为监管,保护投资者合法权益.保险业要加强偿付能力监管,完善分类监管制度.
而地方政府性债务风险也被单列,他提到,当前中国政府债务总体安全、可控.要综合施策、标本兼治,妥善处理存量债务,规范地方政府举债融资机制,将地方政府债务收支分类纳入预算管理,构建地方政府债务规模控制和风险预警机制.
此外,未来一个时期的金融改革内容还包括推动金融市场协调发展,促进股票期货市场稳定健康发展,坚决清理整顿各类交易场所,建设规范统一的债券市场.
对於金融宏观调控体系,他指出,要加强货币政策与财政政策、监管政策、产业政策的协调配合,有效促进经济发展和金融稳定.
温家宝并提到,要建立金融业统一征信平台,完善登记、托管、支付、 清算等金融基础设施,加强消费者权益保护.(完)
--发稿 毕晓雯; 审校 乔艳红
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
路透上海2月15日 - 中国银行间市场周三流动性收缩，七天及以上资金紧势更为明显， 此前很充裕的隔夜资金供给也趋于收敛；尽管央行今日对到期的MLF（中期借贷便利）进行 了续做，但公开市场连续大额净回笼的累加效应显现，其影响也在逐步发酵中。 交易员并指出，今日为存款准备金月中例行调整日，春节后需补缴的机构可能也较多， 导致资金需求有所升温；而MLF续做后，关注焦点仍为TLF（临时流动性便利）会否续做，但 目前市场对此预期普遍不太乐观。 “隔夜一大早还很泛滥，10点多以后感觉就没那么多了，净回笼的影响一点点出来了， 慢慢地向短期限传导。”华东一银行交易员称。 中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天 期200亿元，28天期500亿元，利率继续持稳。据此计算，单日净回笼1,400亿元。 据路透统计，逆回购存量也已从春节前1月22日20,100亿元的高点，回落至今日的6,750亿元 。 北京一基金交易员亦谈到，除了隔夜品种，其他期限资金都比较紧张，“春节后能回到 银行体系
路透上海2月15日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(21日)招标发 行至多210亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。 上述三期债中，三年和10年品种为国开行2016年第15期 和13期<CN1602 13=CFXS>的增发债，票面利率2.65%和3.05%。 五年期品种为该行2017年第一期绿色金融债，所募资金将用于环保、节能、清洁能源和 清洁交通等支持环境改善、应对气候变化的绿色项目投放。该期债可预发行交易，交易时间 为2月16日至2月20日。 具体发行条款如下： 2016年第15/13期增发债、2017年第一期绿色金融债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 2月21日09:30