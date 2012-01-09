〔港报社评〕美经济求复苏,多重难关在前--经济日报1月9日

美国最新就业数据有实质改善,令人憧憬经济微露复苏曙光,外界当然希望美国真的向好,有助环球经济.惟美国经济复苏基础脆弱,美国要催谷经济,年中还可能要推第三轮量化宽松.经济出现回暖,後劲备受考验.美国上周五公布去年12月失业率微跌至8.5%,新增非农业职位则大增20万人.经济学家普遍预期,美国每月要新增逾125,000个职位,才能追上人口增长,上月新增20万个职位,不单反映就业市场改善,且新增20万人有薪酬收入,更有助消费市场.除就业市道,美国其他重要范畴亦有回暖迹象.在零售市场,上月消费者信心指数由64.1骤增至69.9,制造业方面,上月ISM制造业指数由52.7上升至53.9,显示制造业加快扩张;至於冷冻3年的楼市,去年11月新屋动工较10月劲升9.3%.数据反映美国经济终稍露转好苗头,外界自然欢迎,更希望不会如去年及前年初般,在稍露曙光後,又遭乌云掩盖,但目前美国仍面对多重隐忧.

其一,美元及美债孳息上升.美国经济有好转迹象、欧债危机则加深,令资金涌入美元,美汇指数升穿81,近一年新高,令美国出口可能受压,美国经济向好,资金可能不再避险美债,或触发美债息率上升,推高按揭、企业和消费借贷利率,遏抑复苏动力.其实过去联储局力压美元汇价、美债利率,无疑已透支美国经济复苏动力,现经济数据稍好,推高美元及债息,则成经济复苏拦路虎.其二,美国经济靠打补针而现复苏苗头,但现在两党党争激烈,美国政府财赤高企,奥巴马政府势难再增开支,若储局亦因经济转佳暂缓推第三轮量宽,那美国经济在欠新补针下,未必能持续.其三,更重要的是,欧债危机及欧盟厉行削赤,势令欧洲重陷衰退,遏抑美国出口,削弱复苏动力.

储局救美助欧,仍需加码量宽.因此,目前美国经济处关键时刻,为保经济复苏可能,相信奥巴马与联储局仍会出招,尤其在欧债告急时,因此储局在年中有推第三轮量宽的可能,不容低估,投资者要因应个中变化,部署投资.(A02)