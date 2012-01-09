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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 09:15 BJT

〔香港个股〕中化化肥股份暂停买卖,以待公布交易

路透香港1月9日电---中国最大化肥供应商--中化化肥控股有限公司(0297.HK)周一称,其股份暂停买卖,以待公布交易.

停牌前,中化化肥上周五收市价报2.1港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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