〔港报财经评论〕苦候市场底,还须活水流--经济日报1月7日

苦候市场底,还须活水流/ 林瑞芬

新一年开始,欧债是不可能一笔勾销,面对现实,固然大感无望、颓气.无望中的一点光,是中国内地新一年开始,政策制定已见眉目,无论在改革能源价格机制,以至推动内需都有消息,仍然确定政策底已见,只是需要苦苦守候市场底,有水则通,无水则不通,市场底确定关键还是看流动性的改善.根据2008年历史为监,首次下调存款准备金率不足以扭转市场悲观态度,当时经济衰退,9月中国央行首次下调存准率,到第二次下调存准率的10月15日,A股指数仍见跌13.8%,但房地产、金融等敏感股份跌幅明显收窄.到10月第二次下调存准率後一个月内,A股指数就上涨了2%.去年底以来,市场一直认为因春节前金融机构普遍流动性紧张,以及长假期间旺盛的提现需要,央行可能选择在春节前後再下调存准率,但昨日央行公开市场暂停春节前央票发行,并罕见公示将视需求进行短期逆回购操作,市场解读这将令节前降存准率的可能性大降.对春节前预计下调存准率的冀望,又要放低.

上证指数连跌九周,虽则如此,也不用太绝望.记得上月,观察到中国内地股指虽屡试低位,但内银A股没有同步向下,现工行(1398.HK)公布了一则可转债转股的公告,一切当应刃而解.资料披露,弱市之中,汇金继去年10月10日首次增持1,458.4万股後,随後2个多月再买入工行3,847万股,持股比例升至35.43%.平安、人寿等险资亦於去年第4季增持工行5亿股.过去历史所见,汇金增持不一定即时令内银股扭转弱势,但持续的增持举动,直接体现了大户对内银股当前估值的认可,内银又是百业之母,在更深层次上则反映出其对A股市场和宏观经济前景的信心,实具有明显的象徵意义.因此,内银股A股自去年10月以来,没有再出现太大沽压.

股指重磅内银股已得到政策之手护盘,後续还有放松银根的政策.股市相对已稳定,纵不知何时反弹,但大跌不下去,已是有底可依.另一边厢,继天然气价格改革後,中国又把石油企业的暴利税起徵点下调,预计新政策的实施,两大公司将直接减少392亿港元暴利税金的缴纳,间接助了另外2只股指重磅股中石油(0857.HK)及中石化(0386.HK)大跌不下,两大类中国内地股指重磅股大力造淡的藉口愈来愈少.由此可见,其实A股在底部虽见百般折腾,周初都跟不到外围上升,但又不大可能大跌.去年12月以来,证监会已加快QFII审批进度,市场正在用时间慢慢凝聚机构投资者收集动力,货源归边在国家队——汇金、险资、以及基金手中,等阿爷发号施令.技术上,上证指数之大底怕且应离2,000点水平不远,昨收报2,163,升14点,维持自去年至今的看法.(010)

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汇金续增持,内银难大跌/ 余少文

国企指数跌穿10,000点,中国内地股市则止跌回升,继续背驰走势.而中国汇金增持工商银行(1398.HK)和中国银行(3988.HK)未能支撑内银H股,则令人失望,惟相信中国支撑下,料内银股难大跌.A股昨日一度见两年半低位便立即反弹,录得今年首个升市,可惜国企指数未能守住10,000点,全日跌153点或1.5%,收9,987点,成交额增加至123亿港元,只有13%主板H股逆市上升.至於红筹指数跌21点或0.6%,收3,706点,中国海洋石油(0883.HK)在指数比重较大,股价受惠中国上调石油特别收益金起徵点而走高,令指数跌幅较其他主要指数为细.昨日才指出内银股今年是业绩复修年,要逐渐消化过去三年的天量放贷、再融资和地方债等问题,并担心存款下跌而阻碍部分内银股放贷能力.中国内地媒体早前指出,工行、建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)和中行,在12月上旬的存款表现不如人意,曾流失4,000亿元人民币存款,限制放贷能力.但昨日有报道指四大行12月新增存款达1.25万亿元人民币,不排除是中国的财政存款在12月最後1周集中投放所致.

中国内地银行去年第三季出现存款减少现象,香港上市的九行亦流失1,800多亿元人民币,以及维持放贷力度下,导致内银股的贷存比率普遍达到75%上限,也担心部分银行今个月的放贷能力.尽管财政存款流入银行,但外汇占款如继续大规模流走,则银行放贷能力仍会受到限制,从而影响内银股今年盈利表现.另一影响内银股是中国汇金是否如去年10月所讲,未来12个月继续增持四大行.而工行和中行A股公布透露,汇金在过去三个月曾增持相关A股,增持工行和中行股数分别为3847万股和1.4亿股,持股比重增加至35.4%和67.6%.而中国平安(2318.HK)旗下基金在第三季亦买入约5亿股工行A股,难怪内银股股价相对大市硬净.实际上,汇金早在去年11月已增持建行27.6亿股H股,四大行中只余农行仍未被增持,但汇金在10月10日出手增持四大行後,不管A股还是H股,仍然未跌穿当日收市价,反映汇金出手对四大行股价起了稳定作用.

当中除了建行因美国银行要离场而逼於接货外,工行和中行没有透露汇金是在二级市场增持,还是透过可换股债券来增持,但市场去年底已多番传出汇金入市的消息,只是有关方面没有公布而不了了之.不管如何,汇金履行未来12个月增持的承诺,若然四大行股价跌穿10月10日收市价,不排除汇金会再透过二级市场入市,作为中长线投资及对四大行有兴趣,可以汇金10月10日入市日的四大行收市价作为入市指标.(012)