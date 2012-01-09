〔港报财经评论〕欧罗跌势过分冷静--信报1月9日

欧罗跌势过分冷静/ 习广思

踏入2012年首周,恒指上升159点或0.86%,假期後的红盘仅带来短暂兴奋.然而,港股首周表现延续年底市场情绪,恒指无法突破100天线18,875点,多日来窄幅波动,但随着欧美投资者滑完雪、放完假"归位",市场交投趋活跃後,波幅或会扩大,恒指在阻力位前是升是跌,本周或有较明朗走势.现阶段,港股好淡争持,中国内地在农历新年前或有望降低存款准备金率,但欧洲形势不稳,欧罗急跌及债息再度告急,均反映市场风险在提升,特别是上周五水泥股的急跌,加上空军数量增加,继续在股市作战的投资者,非但要提防宏观变数,在短线炒板块及捉落後之际,节奏要加快,见好便收,势色不对宜速逃.

尽管恒指在首周录得升幅,油股出现显着升幅,但水泥股虽被政策消息拖累,却其实提醒投资者,大市暗涌不少.以珠宝零售股为例,周大福(1929.HK)试图重返水面,六福(0590.HK)在26港元水平暂见支持,但英皇珠宝(0887.HK)股价配合大成交急跌,及至Prada(1913.HK)连跌三日,这批奢侈零售概念的股份,与水泥股一样是去年上半年狂炒股份,还会撑得多久?投资者选股不要留恋过气明星,中国提示买消费,家电股是否已见底?加上通胀受控,亦可留意部分必需品,如食品、饮料、日常用品股份由谷底回升.暴利税改革利好油股.及至今年美国经济可能时好时坏,但近期利好数据支持出口相关股如利丰(0494.HK),工业股如德昌(0179.HK)、伟易达(0303.HK)及创科(0669.HK).

一直让人百思不得其解的是,有人揣测欧罗崩溃,欧盟瓦解,欧债危机触发银行及投资者全面抛售欧猪国债,甚至法国债券.去年,欧罗本身是文风不动,9月份急跌後,仍然有能力反弹回1.4水平,抗跌及抗疫能力颇为不合理.一个解释当然是对手太弱,美元同欧罗打笼通的丑斗丑,欧罗对日圆、人民币早已是惨跌连连.上周五晚,欧罗急挫,一度跌穿1.27水平,最後收报1.2703,15个月新低.吊诡的是,欧罗急跌但未触发股债大幅波动.换言之,股市甚至未有被吓亲,以至欧罗之跌彷佛是汇市自家事.欧罗是在没有重大坏消息下,德国零售数据虽坏,但不应有如此威力.美国就业数据改善,但解释不了,因为美股下跌的最大原因是欧罗在短暂淡仓後,立即失去支持.目前,市场主流共识是欧罗会跌到1.25,但未来两个月欧洲风雨交加,部分较悲观的交易员看的目标是先跌穿1.2.(B03)