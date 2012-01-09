《香港报摘》--其他报纸重要消息1月9日

* 明报:
--就澳洲浓缩果汁制造商Agrana Juice Holding对其提出的仲裁案,安德利果汁(2218.HK)表示会尽快向仲裁院提交书面答辩及向Agrana提出反索偿.
--韩国国家退休基金(NPS)昨日发出电邮公布,已经获得中国证监会授予合格境外投资者(QFII)资格,可进入中国市场购买股票和债券.
* 星岛日报:
--周大福(1929.HK)自挂牌上市以来从未高於招股价,包销商仍行使超额配股权,按每股15港元配售1,606.26万股旧股,涉资2.4亿港元.
--据了解,香港证监会及港交所(0388.HK)将为国际新股在港上市要求订定更清晰指引,包括明确定义"第二上市",以及简化"第二上市"入场要求等,冀吸引更多国际企业来港集资.
--市场传出首批人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品将於1月16日公开发售,料扣除管理费後产品回报率约6-6.5%,首次认购费约1.5-2%.
* 苹果日报:
--金管局副总裁余伟文表示,虽然去年下旬撤出亚洲货币的资金不少,但过去一年港汇表现大致稳定,没有资金净流进或流出的显着迹象.
--碧生源(0926.HK)称,中国内地经济去年下半年越趋放缓,令产品需求减少,预期截至去年底止全年业绩将转盈为亏.
--由赌王何鸿燊和海南航空为大股东的香港快运航空,与其姐妹公司香港航空分家後计划於今年第三季转型为廉价航空,届时将提供售价仅数百元的机票飞往北京、上海、日本等地点.
--蒙牛乳业(2319.HK)管理层表示,未来数年计划投资30-35亿元人民币,以帮助一些中型牧场壮大规模并规范化生产工序,增加高质素奶源比重.
* 东方日报:
--汇添富资产管理(香港)总经理高潮生表示,旗下RQFII产品於春节前推出机会大,负责分销的安排行初步约有5-6家,公司并会一次过用尽11亿元人民币的额度.
--博时基金(国际)董事总经理越小宝表示,计划在2月中推出RQFII产品,基金将全部投资於中国内地债券,暂不会投资於股票市场.
--主要於中国二三线城市发展大型购物商场的明发集团(0846.HK),其首席财务官潘永存称,预料公司今年可销售面积超过200万平方米,毛利率将可维持於50%的水平.
* 文汇报:
--第一拖拉机(0038.HK)称,公司已就申请发行A股向中国证监会提交招股书,初定公开发行1.5亿股A股.
--中渝置地(1224.HK)去年全年销售金额录得63.78亿元人民币,按年增加10%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 乔艳红
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