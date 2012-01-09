〔路透专访〕汇添富首只RQFII产品着力控风险,首批投资者或以散户为主

* 汇添富首款RQFII产品以稳健为主,控制下行风险

* 汇添富认为今年内地债市存在不错的投资机会

* 预计首批RQFII产品的投资者将以散户为主

* 机构投资者料持观望态度

记者 陈敏

路透香港1月9日电---首批获准发行RQFII(人民币合格境外机构投资者)产品的汇添富资产管理(香港)有限公司周一称,其将推出的RQFII产品不追求最高收益,而是注重下行风险控制;预计首批产品将以散户投资为主,机构投资者料持观望态度.

该公司总经理高潮生并表示,有望於春节前推出的该产品将有90-95%投资於内地债市;而由於预计内地股市在今年上半年会面临较大压力,对股票保持谨慎.

"在全球经济低迷的情况下,债券是不错的选择,今年中国债市的投资机会不错."他在接受路透专访时称.

上月中旬,中国公布了RQFII相关试点办法,允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场,初期额度约200亿元.

高潮生解释称,中国的通胀水平已有所下降,政府会比较关注经济增长.因此,利率若发生变化,也会是下调,这将有利於债市.

对於该基金产品的回报率,高潮生表示,可以其内地基金(80%中债指数+20%沪深300.CSI300)作为参考,"这是一个benchmark,我们的目标回报率是benchmark+3.3%."

国泰君安国际董事总经理袁军平此前则表示,其RQFII基金将会侧重於投资收益率较高的债券,收益率预计在4.5-6.5%之间.[ID:nCH0092853]

香港证监会此前批出首批四只RQFII基金,包括国泰君安、大成、南方及汇添富,汇添富的额度为11亿元人民币.

**市场反应或偏淡**

为推动离岸人民币市场发展,中国国务院副总理李克强去年8月到访香港时宣布,允许以RQFII形势投资内地证券市场.市场千呼万唤的回流渠道终於打通,令市场振奋.但高潮生认为,首批RQFII产品是否能受到市场欢迎现在做判断仍为时过早.

他指出,乐观派认为,香港目前的人民币存量要消化这200亿元的额度轻而易举;但悲观派却认为,存款多亦不一定会投资到这个新产品上,尤其在当前全球疲弱的市场气氛中.

"但是有一个信号是比较清晰的,现在还没有散户去找到资产管理者、银行、保险公司或者分销渠道,主动去打听'你们的RQFII产品什麽时候卖啊,出来的时候告诉我一声,我好准备现金去买'."他称.

香港11月底人民币存款按月回升1.4%至6,273亿元,较2010年底已经翻番;但自去年四季度投资者在亚洲市场去风险化後,人民币存款增速有所放缓.

高潮生认为,从机构和散户的认购来看,相信第一批RQFII出来,会是散户投资者为主."机构投资者是比较谨慎的,他们不会是第一个吃螃蟹的人,会作壁上观先看一看再说,尤其在这样的市场氛围下."

他并指出,越成熟的机构投资者在资产配置上越审慎.去年新兴市场跌幅很大,导致投资者缩减在该市场的头寸,不太可能这麽快就回来,在减少新兴市场头寸的情况下单独增加在中国的头寸.(完)