〔中国新股〕人民网A股IPO拟周五过会,中影集团、中国联通等参股

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透北京1月10电---中国证监会周一晚间公告称,将於周五(13日)审核人民网股份有限公司A股IPO(首次公开发行)申请,中影集团、中国联通、中国电信、中国石化、中信证券(6030.HK)(600030.SS)旗下金石投资均为参股企业.
据其预披露资料显示,其A股计划发行6,911万股,占发行後总股本的25%.公司计划募集资金5.27亿元人民币,用於移动互联网增值业务等项目.拟上市目的地为上海证交所,主承销商为中信证券.
发行前,公司的控股股东及实际控制人为人民日报社,其直接持发行人66.01%的股份,此外通过环球时报、京华时报和汽车报社分别间接持有公司11.89%、0.82%和0.82%的股份.因此,人民日报社直接及间接持有发行人79.54%的股份.
欲披露文件并称,参股股东还包括中国电影集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司、中国石油化工集团公司、发行人保荐机构中信证券的全资子公司--金石投资等.
数据显示,2011年1-6月,公司实现营业收入2.11亿元,净利3,050万元.目前其收入来源主要是广告业务.2010年,公司互联网广告业务实现收入1.68亿元,同比增长62.48%,占营业收入比例为50.79%.
发行人并警示投资者,2010年和2011年1-6月,公司享受税收政策优惠金额合计分别为2,024.88万元和905.68万元,分别占当期税前利润总额的25.68%和29.93%.若上述税收优惠政策发生变化或享受期限到期,将会对公司的经营业绩产生一定的影响.
中国四大门户网站--新浪(SINA.O)、网易(NTES.O)、搜狐(SOHU.O)和腾讯(0700.HK)已先後在美国和香港上市.另据路透消息指,另一家官方媒体网站--新华网也拟在上海证券交易所IPO.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国