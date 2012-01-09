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亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 16:50 BJT

〔香港个股〕中国电力称去年度总售电量同比增长3.14%,因电力需求旺盛

路透香港1月9日电---中国主要发电商--中国电力国际发展有限公司(2380.HK)称,去年度总售电量同比增长3.14%,受益於电力需求旺盛.

该公司的新闻稿显示,其辖下各电厂於2011年度合并总售电量合计4,739万兆瓦时.同期合并总发电量则为5,013万兆瓦时,按年升3.28%.

"火电发电量同比增加10.06%;受历史罕见的乾旱缺水影响,水电发电量同比减少20.08%."公司称.其母公司为中国五大电力集团之一的中国电力投资集团.

中国电力周一收升1.6%,报1.9港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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