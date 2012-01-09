〔香港个股〕思捷聘请前Puma副行政总裁为新任首席产品及设计总监

路透香港1月9日电---正在执行"转型"计划的香港最大的衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周一表示,聘任前彪马(Puma)(PUMG.DE)副行政总裁Melody Harris-Jensbach为公司首席产品及设计总监,藉以维持品牌形象一致性.

以"Esprit"名牌闻名的思捷发布新闻稿称,曾於彪马担任产品总监的Melody Harris-Jensbach将负责管理思捷所有类别的产品创意、设计,以及全球授权业务,其职务於今日生效.

Melody Harris-Jensbach在1998-2007年间曾在思捷任职,最後职位是女装部门的相关主管.

"凤还巢"的Melody Harris-Jensbach是思捷去年9月展开转型计划後由体育用品界挖角来的高管之一.思捷环球(0330.HK)去年11月公告,任职阿迪达斯(ADSGn.DE)中国北区业务总监的李冠仪,将於2月赴思捷上任,出掌中国业务首席执行官一职.[ID:nCH0087073]

不过,思捷财务总监周福安去年底也以无法配合出差欧洲需求而计划於今年6月辞职.[ID:nCH0089499]思捷尚未公布新财务总监人选.

由於品牌定位不清,且受到来自於Zara、H&M等平价时尚品牌的激烈竞争,以"Esprit"为品牌的思捷今年迄今已大跌约70%,远高於大盘约17%的跌幅.

公司去年9月中公布了年度获利大减98%的难看成绩,并矢志在四年内以180亿港元重塑品牌.分析师大多赞同思捷重新出发的作法,但未来一两年行销费用上升以及重组,令分析师纷纷调降评等或是降低目标价,拖累股价路狂泻,於9月底触及7.55港元,创下10年来低点.[ID:nCH0078875]

思捷今日收盘小涨0.78%至10.40港元,过去一个月来小跌3.73%;大盘恒生指数.HSI涨1.47%.(完)