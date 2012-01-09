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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 17:44 BJT

〔香港数据〕截至12月底外汇储备资产增至2,854亿美元--金管局

路透香港1月9日电---香港金融管理局(HKMA)周一公布,截至2011年12月底止的官方外汇储备资产为2,854亿美元,较11月底增加29亿美元.

外汇储备资产总额约相当於香港流通货币的八倍多,占港元货币供应M3的55%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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