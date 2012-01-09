〔香港个股〕五矿资源收购Anvil Mining的要约期限三度延至2月16日

路透香港1月9日电---中国五矿集团旗下香港子公司--五矿资源(1208.HK)周一表示,向Anvil Mining LimitedAVM.TOAVM.AX提出的全现金收购要约,原本於本周三到期,将进一步延至2月16日.这已是此收购要约第三度延期.

五矿资源在交易所发布公告再次延期的公告,但同样未说明原因.此收购要约原先期限是在去年11月24日,首次延至12月9日,後又延至1月11日下午8时(多伦多时间),除非要约期被继续延期或要约人撤销该要约.[ID:nCH0089701]

根据收购计划,五矿资源拟按每股普通股的收购价8加元,向以非洲为中心的基本金属开采及勘探的Anvil Mining提出现金收购建议,整项建议的应付款项总额为13.3亿加元(约100.44亿港元).

五矿资源收盘涨2.87%至3.23港元,过去一周来跌7.37%;大盘恒生指数.HSI升1.47%. (完)

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