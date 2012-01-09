〔香港个股〕五矿资源收购Anvil Mining的要约期限三度延至2月16日

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透香港1月9日电---中国五矿集团旗下香港子公司--五矿资源(1208.HK)周一表示,向Anvil Mining LimitedAVM.TOAVM.AX提出的全现金收购要约,原本於本周三到期,将进一步延至2月16日.这已是此收购要约第三度延期.
五矿资源在交易所发布公告再次延期的公告,但同样未说明原因.此收购要约原先期限是在去年11月24日,首次延至12月9日,後又延至1月11日下午8时(多伦多时间),除非要约期被继续延期或要约人撤销该要约.[ID:nCH0089701]
根据收购计划,五矿资源拟按每股普通股的收购价8加元,向以非洲为中心的基本金属开采及勘探的Anvil Mining提出现金收购建议,整项建议的应付款项总额为13.3亿加元(约100.44亿港元).
五矿资源收盘涨2.87%至3.23港元,过去一周来跌7.37%;大盘恒生指数.HSI升1.47%. (完)
浏览五矿资源其他新闻,请点选[1208.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r