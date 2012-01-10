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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 08:05 BJT

《香港报摘》--信报1月10日

* 要闻版头条:

--沉寂逾两个多月的A股终於再度发威,在中央"出口术"要提振市场信心下,被压抑多时的煤炭和有色金属等股份发力反扑,昨天沪指.SSEC上涨近3%,创三个月来最大升幅.

* 其他:

--本来计划下周一(16日)推出RQFII产品的海通资产管理(香港)宣布,提前於本周三公开发售,其中机构投资者部分已获超额认购.

--内房陆续公布去年销售成绩,有人欢喜有人愁.去年下半年频频打出减价战的龙湖(0960.HK)、富力(2777.HK)及世茂(0813.HK)均未能达到原定目标;一直沉着应战、较少调整售价的华润置地(1109.HK)及碧桂园(2007.HK)则成功达标,前者销售更超额20%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 林高丽

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