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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 08:15 BJT

《香港报摘》--经济日报1月10日

* 头版头条:

--总理温家宝一句"提振股市信心",刺激内地股市急弹,港股在A股收市後仍愈升愈有,恒生指数.HSI收报18,865点,全日升1.5%,但维持475亿港元淡静成交.

* 其他:

--粤港合作联席会议确立今年的86项合作项目.在金融方面,双方表明,将扩大粤港跨境贸易和投资融资人民币结算规模,支持港资机构在粤设村镇银行及小额贷款公司等;保险经纪公司则可在广东试点,设独资保险代理公司.

--多间国际银行宣布裁员计划,香港的银行从业员亦受影响.东亚银行(0023.HK)副行政总裁李民桥表示,该行现时无裁员计划,但於控制成本方面,会采取更加积极策略,包括於资讯科技工程及市场推广开支方面会做出适当调整.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 林高丽

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