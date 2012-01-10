版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月10日

路透香港1月10日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.765港元HKD=)

  美国股市周一在交投清淡中小幅收高,因投资人在美国企业财报期开锣和本周关键的欧债标售前持谨慎态度.

  道琼工业指数.DJI收升32.77点,或0.27%,至12,392.69点;标准普尔500指数.SPX收升2.89点,或0.23%,至1,280.70点.Nasdaq指数.IXIC涨2.34点,或0.09%,至2,676.56点.[ID:nCN1327602]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  195.980    0.63      21893            15.218      -0.54
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.210    3.51     129493             3.482       1.51
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   49.500    1.81     188877            76.874      -0.16
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   36.980    2.21     104132            19.143       0.75
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  139.940    1.92      64508            10.866       0.43
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  115.770    2.02      93344             8.990       1.01
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   38.260   -0.13     368533            59.418      -1.38
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.000   -2.53      53832             4.271       1.44
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   21.580    1.31      90590            16.757       0.22
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.820    4.05      83739            16.943      -0.45
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   21.840    2.34      16717             4.240      -0.24
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   27.480    5.61      32358             4.268       2.10
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.860    3.42       6515             1.387     -49.20
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.390    2.14      30198             0.371      -1.02 (完)

  --整理 陈敏

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐