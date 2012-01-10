《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月10日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透香港1月10日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.765港元HKD=) 美国股市周一在交投清淡中小幅收高,因投资人在美国企业财报期开锣和本周关键的欧债标售前持谨慎态度. 道琼工业指数.DJI收升32.77点,或0.27%,至12,392.69点;标准普尔500指数.SPX收升2.89点,或0.23%,至1,280.70点.Nasdaq指数.IXIC涨2.34点,或0.09%,至2,676.56点.[ID:nCN1327602] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 195.980 0.63 21893 15.218 -0.54 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.210 3.51 129493 3.482 1.51 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.500 1.81 188877 76.874 -0.16 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.980 2.21 104132 19.143 0.75 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 139.940 1.92 64508 10.866 0.43 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 115.770 2.02 93344 8.990 1.01 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 38.260 -0.13 368533 59.418 -1.38 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.000 -2.53 53832 4.271 1.44 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.580 1.31 90590 16.757 0.22 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 21.820 4.05 83739 16.943 -0.45 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 21.840 2.34 16717 4.240 -0.24 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 27.480 5.61 32358 4.268 2.10 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.860 3.42 6515 1.387 -49.20 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.390 2.14 30198 0.371 -1.02 (完) --整理 陈敏
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国