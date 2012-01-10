《香港重要政经日程》--1月10日-1月16日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
=====================今日香港主要政经消息===========================
1月10日(周二)
--09:00 北京首都机场(0694.HK)於北京举行临时股东大会.
--10:30 香港建设(控股)(0190.HK)股东特别大会.
--12:00 华联国际(0969.HK)股东特别大会.
--14:30 弘茂科技(1010.HK)股东特别大会.
-- 2012年移动通讯大会.
-- 香港会展中心举行香港玩具展(至1月12日).
=====================近日香港主要政经消息===========================
1月11日(周三)
--14:15 中国光大国际(0257.HK)记者会.
-- 香港会展中心举行香港玩具展(至1月12日).
1月12日(周四)
--10:00 中国金融租赁(2312.HK)特别股东大会.
--11:00 达艺控股(0997.HK)特别股东大会.
-- 华众控股(6830.HK)首日挂牌.
-- 汇力资源(1303.HK)首日挂牌.
-- 开世中国(1281.HK)首日挂牌.
-- 栢能集团(1263.HK)首日挂牌.
1月13日(周五)
--13:00 汇丰控股(0005.HK)新闻会,2012环球和亚洲经济和金融市场展望.
--09:00 中国铁建(1186.HK)在北京召开特别股东大会.
--14:00 中海集运(2866.HK)在上海召开特别股东大会.
-- 金管局公布12月外汇基金境外资产数据.
*1月16日(周一)
--09:30 中国农业银行(1288.HK)在北京召开特别股东大会.
--11:00 中国建设银行(0939.HK)在北京召开特别股东大会.
--14:00 中海发展股份(1138.HK)在上海召开特别股东大会.
--09:00 长城汽车(2333.HK)在保定召开特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国