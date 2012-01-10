版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 11:06 BJT

〔香港热股〕中石化H股早盘中段涨逾2%,此前称获母公司增持股份

路透香港1月10日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股周二早盘中段一度涨逾2%,因称此前获母公司增持股份.

香港时间10:55,该股升1.8%,报9.06港元;稍早一度涨2.2%,触及9.1港元的一年新高.大市恒生指数.HSI则升0.27%.

未来资产证券分析师关荣乐称,按市盈率和资产净值折让价计,中石化均较同业便宜.他并预期,中国最快可能於本周上调汽柴油价,令中石化受惠.

中石化周一晚公告称,控股股东中国石油化工集团公司分别增持了公司部分A股和H股,持股升至76.38%;并拟在未来12个月内继续通过二级市场增持.[ID:nCN1328002](完)

浏览中石化其他新闻,请点选[0386.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐