〔港报财经评论〕A股似回暖,淘金靠耐性--经济日报1月10日

A股似回暖,淘金靠耐性/ 林瑞芬

在上周末举行的全国金融工作会议,提出改革八路方向.同时,温总明确提出,要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度,加强股市监管,促进一级市场和二级市场协调健康发展.今次是国家领导人首次针对股市的最高级别的讲话,刺激中国内地股市昨全面反弹,上证指数升62.5点,收2,225,上海股市成交额亦由上一交易日的394.7亿港元上升至621.3亿港元.深圳股市成交额则由375.0亿港元上升至534.3亿港元,反映资金入市增加,温总果然是温总,字字值千金.

A股市场经历熊市太久,断不会因温总三言两语就会改变,短线要观察其反弹持久力.然而,整理近月中证监甚至社保基金高层讲话的思路可见,中国是了解当前A股低迷的深层因素,并着力解决.从引水解渴方面,就部署社保基金企业年金、住房公积金和财政盈余资金等长期资本入市的.又加快引进QFII步伐.按中国人民大学金融与证券研究所所长吴晓求提出的"引水解渴"的救市策略,监管层应适当提高债券性资金入场的规模和比例,包括社保资金、企业年金和部分商业保险金.扩大外资和RQFII入场的规模并降低入场门槛.同时,央行也有必要将目前的货币政策从偏紧转为常态化,进一步降低存款准备金率,向市场开闸放水.根据最新央行资料,12月M2增长13.6%,比11月末高0.9%.M1增长7.9%,比11月末高0.1%.不过,短期还需要降低存准率,始有利後市培植信心.

对资本市场制度上的缺失,新修订的主板、创业板、新三板年报披露准则均显示将披露公司分红政策、利润分配情况作为明确的要求.监管部门在采取措施鼓励上市公司主动分红,提升股东回报.另在退市改革方面,去年11月创业板退市制度改革先行先试,推出多元化退市标准体系,意为主板、中小板退市改革积累经验.新股滥发的现实问题,亦见得到证监关注,相信会有後续措施推出.

要A股真正重振信心,只要尽快出台具体、有效的重振股市措施.现在审慎而论,先判断A股回升属短线的超卖反弹,须先确认重企2,300才可说转势.长线而言,维持看上证指数熊市底不会大幅偏离2,000关,短线而言,昨配合成交以阳烛反弹突破自去年11月延伸的下降轨,短线技术反弹有力挑战2,300,昨收2,225,若重越并企稳2,300,大概可以测试到上综之底线估值,以2,300下为超抵买区.从汇金、险资在此水平进场扫入百业之母的内银股可为佐证.(012)

----------------------------------------------------------------------------------------

新增贷款增,金融股得益/ 余少文

总理温家宝要求提振A股信心下,中国内地股市今年易升难跌,加上中国内地今年新增贷款可超8万亿元人民币下,提升金融股吸引力.国企指数昨日开市後低见9,782点,下跌204点或2%.但中国内地股市显着造好刺激,国指逐步回升,午後重越一万点及升至10,225点收市,全日升238点或2.4%.如以全日低位计算则反弹4.5%,成交额124亿港元,是三星期以来最多的一日,但只有三分二主板H股随大市回升.而红筹指数则升71点或1.9%,收3,777点,成交额38亿港元.中国内地股市突然转强,主要是温总表示要提振A股信心,并非刚结束的全国金融工作会议没有新意的内容所刺激.而提升股市信心的最佳办法是增加市场流动性,以及推出政策扶持,这是去年所未见.

只是今年目前仍未有新政策出台扶持股市,而流动性方面则跟人民银行行长周小川指货币政策不能随意调整的言论有所矛盾.但中国内地以人治为主,只要领导人要提振股市信心,相信中国内地股市今年应该易升难跌,又是领导人给予贴士,可买A50中国(2823.HK)等中国内地相关的股份、ETF等.其实,中国内地去年新增贷款达7.47万亿元人民币,主要是12月新增贷款高达6,405亿元人民币,才令新增贷款达7.5万亿元人民币目标.尽管去年新增贷款增加15.8%,也未能满足中国内地资金需求,是因为人民银行去年上半年持续上调存款准备金率,抽紧银行资金所致,也令新增贷款连续两年回落.

认为今年新增贷款可以回升,甚至乎超过8万亿元人民币,主要是由於温总救市言论,今年流动性应较去年为高,加上去年12月M2回升至13.6%,反映人行有放水迹象.尤其人行过去在公布12月金融数据都会同时公布人民银行其他数据,如外汇占款等,但今次并没有公布外汇占款的数字,未知是否资金流走较预期为多.不管如何,今年流动性预期上升,新增贷款应该可以高於去年,如以踏入2000年後的新增贷款增长平均值16%计算,新增贷款可达8.8万亿元人民币,即使九折计算也有8万亿元人民币.

不过,新增贷款今年即使上升,人行如仍抓紧存准率,则内银股表现好极有限.相反如能继续下调存准率,除了可以缓和内银股贷存比率偏高问题,尤其可改善中国内地下半年存款显着下跌的问题,而不用中国透过财政存款来维持银行的贷存比率,并给予市场信心.至於人行今年仍未公布12月外汇占款等数据,希望是为下调存准率铺路,因为过去曾因外汇占款急升而先行上调存准率,反映两者变化有一定关系.(010)