〔港报财经评论〕金融超常态高风险低回报--信报1月10日

金融超常态高风险低回报/ 习广思

看好的投资者大挟指数股,恒指能否再下一城,尚是未知数.而且本周欧洲关键事件多,欧罗在1.27水平尝试找支持.大市虽是跑输指数,但在近日市况中,投资者可发现部分基金爱股或跑得特别快,或者开始由谷底攀升,在第一季风险密集的市况,投资者亦宜由这些股份入手.三大石油石化股上周急弹後,似在高位整固,倒是一度是基金爱股的MI能源(1555.HK)走势落後,股价录得不俗升幅,股价再配合大成交,突破50天线.其余基金爱股例如炒城市化的联塑(2128.HK)、家电消费的海尔电器(1169.HK)、炒核能设备的东方电气(1072.HK)及上海电气(2727.HK)等,均由低位逐步回升.部分板块已经出现个别股份走势分歧的局面,投资者如果要在第一季波动市况中作战,必须更小心选股,毕竟近日盈警盈喜的炸弹渐多,京信通信(2342.HK)洗仓式下跌的例子或陆续有来.

面对去年环球市况,人人自危,大部分基金经理不输钱已是向投资者有交代.金管局约传媒放风,事先张扬去年投资成绩不见红,这些公关工作一来有管理预期作用,毕竟第三季外汇基金亏蚀严重.二来亦颇有自我表扬意味,在人人见红时间,能够做到不见红,已经足够交代.无疑,恒指全年下跌20%的情况下,持有大量香港股票的外汇基金,要做到不见红,亦必须在债券方面获得不错回报.话说,金管局副总裁余伟文表示,未来两三年不易有高回报,因为市场已经进入"低回报年代".所谓"低回报时期",意指外汇基金组合必须有一半投资在美元支持的资产,也因此必须持有大量短期美债,但眼下美债孳息近乎零,故未来日子内,外汇基金回报将偏低.

这种讲法一点也没错,可惜的是这提示实在来得太迟,投资市场在2010年後,已经全面进入低回报时期,也是"新常态"的一个特点,债王在三年前已提醒各位.更可惜的是,这个提示实在不足,这个时代的投资市场不止低回报,而且高风险,回报和风险完全不对称.低回报高风险的市场,已经令金融世界成为大赌场,就算现阶段美债及美元享受难民资金避险的好处,但美债其实也是一项高危资产,孳息史无前例的低企,意味美债价格攀升至高峰,而债迟早也要还.(B03)

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欧罗瓦解机会微/ 苏子

美汇指数於去年10月上旬至上周四期间,在日线图上呈现一个较为利淡後市的上升楔形形态.不过,美汇指数在上周五却明显突破上述形态的顶部阻力破坏了上述形态,使美汇指数有望在摆脱技术走势的负面阴影後,向上继续展开一浪高於一浪的走势.不过,昨天美汇指数在亚洲市略为升破上周五的81.38高位後,最高仅见81.50便乏力再升,到昨天欧洲入市後,美汇指数更显着下滑,一度下试至80.96低位才能回稳过来.昨天亚洲市美汇指数未能承接上周五的良好上升势头,反映市场在现水平对追买美元的态度仍然存有一定戒心.

如昨晚美汇指数明显低收,则日线图便会呈现近似乌云盖顶的不利形态,料随後美汇指数较大机会返回上述的上升楔形形态内继续以上落市形式运行,较难出现一浪高於一浪的走势.而上周五的破位便会成为假突破的走势陷阱.若美汇指数真的出现假突破并回复偏弱的走势,那短期内一众非美元货币料会有较为出色的表现,而当中近期特别疲弱的欧罗,相信会因为大量补仓买盘的推波助澜下,走势可望跑赢其他主要非美元货币,兑美元料会重返1.30心理关口以上波动.目前炒汇的主要焦点,其实是要打赌欧罗会否在可见的将来瓦解.在未来两至三年内欧罗出现瓦解的可能性并不高.原因是一旦欧罗真的瓦解,情况肯定较金融海啸爆发时恐怖得多,所以欧盟一定会设法阻止欧罗瓦解.到了重要关头,德国最终会被迫让步,容许欧洲央行改变角色,像联储局般可以大印银纸救市,以避免欧罗出现瓦解的恐怖情况.

如欧罗在未来两三年内瓦解不了,料市场上众多打赌欧罗或会瓦解的大淡仓将会被迫回补,从而刺激欧罗汇价後市会出现可观的升幅.因此,投资者只要对欧罗这只人人也看淡的货币在未来两三年存有高度信心,并有胆识打赌其不会瓦解的话,目前也许是采取人弃我取策略博欧罗反弹的大好时机.昨天亚洲市欧罗兑英镑跌破上周五的0.8235低位,并一度跌至0.8217的16个月新低水平.不过,汇价在此低位却见明显承接力,昨天欧洲入市後,已经自上述低位强力回升至0.8278高位,略破上周五的0.8267高位,并且升回20天保历加通道的0.8250底部阻力以上,故从价位走势上看,欧罗兑英镑有较大机会在昨天亚洲市见了短期重要底部,从而摆脱自去年10月下旬开始的单边跌市.(B11)