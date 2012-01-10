〔港报社评〕纾缓公院压力急不容缓--星岛日报1月10日

公立医院医疗事故一年内增加了33%,当中手术物件遗留在病人体内的个案是四年来最多,令人关注是否设备老化和人手紧张推低了服务水平.病人久病厌世,包括在"放假"离院期间自杀,医护人员无法全面控制,手术物件则完全在医护人员掌握范围之内,在病人体内目标应该是"零遗留".过去有医生在手术期间讲电话谈买车的个案不再,最近一年留在病人体内的物品也不再夸张到包括手术钳,大部分是纱布等细小物件,但一样不能接受.

身兼玛丽医院肝脏移植中心主管的香港大学外科学系主任卢宠茂,批评医院设施残旧,手术中途竟有仪器零件脱落,幸而他眼明手快捡出.不过,脱落零件的根本问题,在於有没有做好维修保养.况且不少遗留在病人体内的手术物件,是纱布、吸管等,与仪器老化完全无关,主要出於人为及工序因素.连串严重医疗事故,令人关注是否因为医护承受压力大增,以致手术集中精神和照顾病人警觉性都打了折扣.

港府近年积极扩展私家医院服务,以减轻公立医院承受的压力,但私院在急剧扩展的过程中,扯去大量公院人手,导致公院医护和辅助医疗人手比前紧张,承受沉重的工作压力,经常超时加班.医护培训需时,需要增聘海外毕业医生来港加入公院执业,可惜关卡重重,至今只批准了九人.短期而言,香港需要更多这类外援应急.中长线而言,当局和业界要针对香港在发展医疗产业过程中所产生的意想不到转变,全面检讨发展策略和软硬件供需,保持为港人提供优质医疗服务. (A05)