〔港报社评〕规管健康产品,保权益拓商机--文汇报1月10日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
港府计划由今年6月起,扩大"不良医药广告条例"的禁制范围,把口服健康产品纳入监管,就6组口服健康产品声称,作出禁止或限制的规定.业界估计,现时数以千计的健康食品将受影响.近年来,香港各种健康产品大行其道,但不少产品的疗效及成份却与广告所宣传的不相符,误导消费者之余,更损害市民健康.港府扩大对失实医药广告的规管范围,确有必要.不过,现行香港法例对於健康产品的规管过於零碎,不利统一规管.长远而言,港府应效法外国订立一条专门法例,全面监管健康产品,在保障市民消费权益和健康的同时,也可通过规范保健市场,为香港带来商机.
港府这次修例,主要是加强规管6组口服健康产品的广告,包括降血压、降胆固醇、调节内分泌及预防乳房肿块等常见疾病.随着市民愈来愈注重健康,各种健康产品大量在市场涌现,不少更在广告中宣称有医疗效用,吸引消费者选购.港府现时将市面上较常见的健康产品纳入规管,禁止失实广告继续误导消费者,值得支持.
香港拥有先进的科学鉴定技术设备和诚信购物的商誉,不少旅客甚至专程来港购买各种成药及健康产品,反映香港大有条件发展成保健产品的研发、销售及检测基地,带动高增值产业的发展.但前提是要将保健产品市场规范化,提升保健产品的鉴定和监管水平.港府应在法律及制度上整顿保健产品市场,除了保障消费者,亦可为香港开创新的商机. (A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国