〔港报社评〕规管健康产品,保权益拓商机--文汇报1月10日

港府计划由今年6月起,扩大"不良医药广告条例"的禁制范围,把口服健康产品纳入监管,就6组口服健康产品声称,作出禁止或限制的规定.业界估计,现时数以千计的健康食品将受影响.近年来,香港各种健康产品大行其道,但不少产品的疗效及成份却与广告所宣传的不相符,误导消费者之余,更损害市民健康.港府扩大对失实医药广告的规管范围,确有必要.不过,现行香港法例对於健康产品的规管过於零碎,不利统一规管.长远而言,港府应效法外国订立一条专门法例,全面监管健康产品,在保障市民消费权益和健康的同时,也可通过规范保健市场,为香港带来商机.

港府这次修例,主要是加强规管6组口服健康产品的广告,包括降血压、降胆固醇、调节内分泌及预防乳房肿块等常见疾病.随着市民愈来愈注重健康,各种健康产品大量在市场涌现,不少更在广告中宣称有医疗效用,吸引消费者选购.港府现时将市面上较常见的健康产品纳入规管,禁止失实广告继续误导消费者,值得支持.

香港拥有先进的科学鉴定技术设备和诚信购物的商誉,不少旅客甚至专程来港购买各种成药及健康产品,反映香港大有条件发展成保健产品的研发、销售及检测基地,带动高增值产业的发展.但前提是要将保健产品市场规范化,提升保健产品的鉴定和监管水平.港府应在法律及制度上整顿保健产品市场,除了保障消费者,亦可为香港开创新的商机. (A03)