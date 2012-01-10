〔港报社评〕肉档超市猪肉价争议,消费者得益未见不妥--明报1月10日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
猪肉零售业召开记者会,指摘百佳与惠康两大超市集团低价零售猪肉,致使零售肉档经营困难,若情况持续下去,势必使更多肉档结业云云,不过,迄今所见,有两点特别值得注意:(1)无确切证据证明超市以本伤人,超市猪肉零售价较低,与整体猪肉市场跌价契合,现实是市民得益,肉档零售价居高不下,反而显得有点"加快减慢".(2)这次争议,初步所见超市并无不对之处,但是事态反映大财团一些现象和手法屡遭非议,乃缺乏法规制衡监管的结果,期望竞争法实施之後,各方经营者可以在公平情况下竞争,使整体营商环境趋於公平合理.
超市大集团虽然遭到一些人批评经营手法霸道,不少货品售价表面较廉宜,实质卖得更昂贵等,不过,猪肉零售价,超市站在道德高地,回馈市民,明显是有利消费者的.对此,猪肉零售业者提出另一种担心,他们指超市打价格战,待零售业者无法竞争大批结业後,届时超市垄断市场,就可以操控价格,最终受害者还是市民.
超市大集团与其他小商号的深层次矛盾,实质是政府放任市场,形成寡头垄断的结果,竞争法在这个背景下产生,期望透过政府维持秩序,形成公平竞争环境,使各行百业可以按本身条件营运.以今次猪肉价格争议为例,竞争法实施後,若猪肉零售业者投诉,竞争事务委员会就有权力调查,否则,在不知道两大超市猪肉来价资料情况下,现阶段只能判断超市猪肉价格合理,使消费者得益,猪肉零售业显得理据不充分,指摘难以成立. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国