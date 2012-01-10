〔港报社评〕肉档超市猪肉价争议,消费者得益未见不妥--明报1月10日

猪肉零售业召开记者会,指摘百佳与惠康两大超市集团低价零售猪肉,致使零售肉档经营困难,若情况持续下去,势必使更多肉档结业云云,不过,迄今所见,有两点特别值得注意:(1)无确切证据证明超市以本伤人,超市猪肉零售价较低,与整体猪肉市场跌价契合,现实是市民得益,肉档零售价居高不下,反而显得有点"加快减慢".(2)这次争议,初步所见超市并无不对之处,但是事态反映大财团一些现象和手法屡遭非议,乃缺乏法规制衡监管的结果,期望竞争法实施之後,各方经营者可以在公平情况下竞争,使整体营商环境趋於公平合理.

超市大集团虽然遭到一些人批评经营手法霸道,不少货品售价表面较廉宜,实质卖得更昂贵等,不过,猪肉零售价,超市站在道德高地,回馈市民,明显是有利消费者的.对此,猪肉零售业者提出另一种担心,他们指超市打价格战,待零售业者无法竞争大批结业後,届时超市垄断市场,就可以操控价格,最终受害者还是市民.

超市大集团与其他小商号的深层次矛盾,实质是政府放任市场,形成寡头垄断的结果,竞争法在这个背景下产生,期望透过政府维持秩序,形成公平竞争环境,使各行百业可以按本身条件营运.以今次猪肉价格争议为例,竞争法实施後,若猪肉零售业者投诉,竞争事务委员会就有权力调查,否则,在不知道两大超市猪肉来价资料情况下,现阶段只能判断超市猪肉价格合理,使消费者得益,猪肉零售业显得理据不充分,指摘难以成立. (A04)