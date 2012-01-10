〔港报社评〕朝鲜变局诡谲中韩迫切谋稳--信报1月10日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
南韩总统李明博国事访问中国,此行最主要的目的显然是与中国讨论"後金正日时代"北韩的变局,并寻求消弭朝鲜半岛动荡危机的共识.照目前形势观察,金正日猝然去世,军政权力移交过程充满变数,使北韩国内外发展的可预测性锐减,突显朝鲜半岛地缘政治风险激增,使中韩两国有加强交换政策信息的迫切性.
很明显,金正日猝然逝世,由独裁高度集中的权力移位,的确有加剧历年来所累积各种不满压力爆发的可能性.年未满30岁的金正恩能否得到党政军的绝对支持和服从难以确定,即使国家机器不断释出效忠的信息,但毕竟无法消除组合性政权在转移、再黏合和发挥震慑功能过程中局部失效造成进一步权争暗斗的机会.迄今为止,最令人担忧的是军方内部在核原料和核武器管理权力重新分配造成的失控性,使朝鲜半岛出现“散失的核武”风险,从美国战略智囊机构近日对此讨论可见一斑.
李明博访华前,美国助理国务卿坎贝尔已到过北京,促请各方以克制态度应对朝鲜半岛变局,并力图推动重启六方会谈.可以说,朝鲜半岛的安全结构目前正处於敏感和不稳定状态.今次李明博访华,除了朝鲜半岛变局有讨论的迫切性,在经贸联系上,促成两国达成自由贸易协定,有助改善东亚内部因缺乏公认主导国,致使内部合作凝聚力不足的矛盾.另一方面,在目前全球化进程加快,东亚国家对自身的发展战略进行调整,扩大贸易与投资,以加强地区整体的竞争力其实也有客观需要.李明博在此关键时刻访华,间接暴露出当前朝鲜半岛地缘政治风险的巨大不确定性. (A02)
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路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国