〔港报社评〕温总托市,更要治股市顽疾--经济日报1月10日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
中国上证指数昨从近三年新低大力反弹,主因是总理温家宝罕有说要提振股市信心.A股已跌近底,温总要催谷股市上涨难度不大,但问题是A股近两年发展与经济表现脱钩,中国须治股市顽疾,方能力促其中长期健康发展.
全国金融工作会议上周六结束,强调金融核心是为实体经济服务,市场焦点则聚焦温家宝在会议上提出要提振股市信心,令中国股市昨反弹急升,上证指数飙升近3%.温总为股市打气,不难理解,一方面是有政治需要,今年秋中共召开十八大,最高领导层换届,在此之前维稳是首务,催谷股市有助改善社会气氛,股市升亦可制造财富效应,推动消费,符合国家振内需抵御外围不景拖累中国出口的打击.此外,股市上涨还可刺激股市交投,恢复股市融资功能,缓解企业融资难问题.由於中国股市过去两年持续下挫,现几已见底,温总短期内要托市不难,但托市後又如何?股市能否自行有力发展?此尚难乐观,因其表现一直与经济脱钩.过去两年中国经济增长分别达10.3%和约9%,增速在全球中名列前茅.按理,经济高速增长,有利企业盈利增加,推动股市上涨,但上证指数在过去两年,却分别重挫逾14%及22%,去年跌幅更惨居环球主要股市跌幅榜第二位.
中国股市未能随经济上扬,底因是不规范,例如内幕交易横行、大股东上下其手圈钱,加上派息不公,股民没法获公平分红,及造假案频现搅乱市场秩序,且新股发行过程中进行价格操纵等.更大的问题还有监管者本身,中国证监问题繁多,对上市企业监管严重不到位,例如很多企业高价上市,但上市後业绩却急挫,大股东与保荐人袋袋平安,小股民则不断当冤大头.股民沦为鱼肉,自然令长期投资者却步,股市遂沦为充斥投机者的赌场,令股市与经济脱钩.温总强调要提振股市信心,短期内固利好股市上升,但股市痼疾不除,便难获长期投资者重拾入市信心,融资功能不能有效发挥,股市健康发展便只能是镜花水月. (A03)
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路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国