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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 09:39 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘升0.44%,地产股走坚

路透香港1月10日电---香港股市周二开高,受地产股走坚提振,但在欧元区国家进行几次关键的债券标售,且本周稍晚中国公布经济数据之前,成交量料持续低迷.

恒生指数.HSI开盘升0.44%至18,948.12点.恒生国企指数.HSCE开盘上涨0.6%至10,287.32点.(完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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