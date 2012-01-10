〔中港个股〕大唐发电称斥20亿元投资中融信托,间接参与煤矿整合

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透香港1月10日电---中国主要发电商--大唐国际发电股份有限公司(0991.HK)(601991.SS)称,该公司将出资20亿元人民币投资中融信托设立的专项计划,间接参与煤矿整合,以缓解火电项目煤炭供应紧张状况.
大唐发电周一晚的公告称,该专项信托计划为期三年,中融信托在此期间将以受托人的名义将该项信托资金用於向项目公司实施增资,用於整合内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗境内部分煤矿.专项信托计划向项目公司增资完成後,中融信托将代持该公司50%的股权,并待专项信托计划期满且有关煤矿整合完成後,中融信托将所持项目公司50%的股权划转到大唐发电.
"此举将有利於争取内蒙古地区的优质煤炭资源,锁定公司後续发展资源储备,实质性推进公司煤炭收购整合工作,缓解公司火电项目煤炭供应紧张状况."大唐发电称.
为了缓解"计划电、市场煤"导致中国发电企业亏损严重的现状,国家发改委於去年12月上调上网及销售电价,为年内第三次上调,并对电煤实行临时价格干预.[ID:nCN1252836]
大唐发电H股周二早盘初段跌0.79%,报2.5港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国