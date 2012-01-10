版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 09:58 BJT

〔中港个股〕大唐发电称斥20亿元投资中融信托,间接参与煤矿整合

路透香港1月10日电---中国主要发电商--大唐国际发电股份有限公司(0991.HK)(601991.SS)称,该公司将出资20亿元人民币投资中融信托设立的专项计划,间接参与煤矿整合,以缓解火电项目煤炭供应紧张状况.

大唐发电周一晚的公告称,该专项信托计划为期三年,中融信托在此期间将以受托人的名义将该项信托资金用於向项目公司实施增资,用於整合内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗境内部分煤矿.专项信托计划向项目公司增资完成後,中融信托将代持该公司50%的股权,并待专项信托计划期满且有关煤矿整合完成後,中融信托将所持项目公司50%的股权划转到大唐发电.

"此举将有利於争取内蒙古地区的优质煤炭资源,锁定公司後续发展资源储备,实质性推进公司煤炭收购整合工作,缓解公司火电项目煤炭供应紧张状况."大唐发电称.

为了缓解"计划电、市场煤"导致中国发电企业亏损严重的现状,国家发改委於去年12月上调上网及销售电价,为年内第三次上调,并对电煤实行临时价格干预.[ID:nCN1252836]

大唐发电H股周二早盘初段跌0.79%,报2.5港元.(完)

浏览大唐发电其他新闻,请点选[0991.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐