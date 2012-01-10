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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 10:48 BJT

〔香港个股〕银建国际向渖阳房产商授出4.5亿元八个月期贷款,年利率18%

路透香港1月10日电---中国小房产商正面临巨大的资金压力.主要从事物业、金融及煤炭投资的银建国际(0171.HK)称,同意向中国物业发展商--渖阳远山置业授出4.5亿元人民币之贷款,期限为八个月,年利率高达18%.

此项贷款利率远高於中国金融机构贷款基准利率6.56%(6个月至1年).尽管中国近期政策略有松动迹象,市场人士相信,房地产市场将继续从紧,不排除一些小型房地产商可能倒闭.

银建国际周一晚的公告称,贷款将透过银行,并将根据双方与该银行签订的银行帐户共管协议规定,发放予借款人.借款人须将资金用於建设位於中国渖阳市,命名为"首耀.七星公馆"之住宅物业项目,并於到期日,即提取贷款当日起计的八个月後,一次性全数归还贷款及所有尚欠的应计利息.

"董事相信根据贷款协议发放贷款,相比於香港金融机构定期存款所能收取的利息而言,可带来较高的回报."公告称.现时香港大多数银行提供六个月定存利率不足0.5%.

银建国际周二早盘中段持平於1.61港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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