《香港报摘》--其他报纸重要消息1月10日

* 明报:

--由香港贸易发展局主办的玩具等产品展共有2,600间企业参与,但有参展商表示场面未见旺盛.贸发局则预计,今年展览人流约9万人次,与上届相若.

--通胀挂钩债券(iBond)即将派发首期利息,派息率或高达6.08厘,远高於本港银行的港元定期存款利率.有投资专家预期,环球未来两年仍然会处於零息环境,有货者可以继续持有,无货者则不宜高位追货.

* 星岛日报:

--尽管华资小经纪反对声音未减,但港股交易时间铁定於3月5日加时.港交所(0388.HK)昨日向经纪发出通函,通知市场为第二阶段加时做准备.3月5日开始,港股午饭休市时间将由1.5小时缩短至1小时,令全日交易时间由5小时增至5.5小时.

* 苹果日报:

--国际会计和资讯公司安永发布的"中国CEO调查"报告显示,多数参与调查的企业家对未来12个月的发展持谨慎乐观态度.其中,28%的受访企业家预计业务将大幅改善,而51%则认为会略有改善.

* 东方日报:

--香港融资市场活跃,亚太区贷款市场公会副主席兼中银国际杠杆及结构融资部主管温兆华称,去年香港银团贷款规模按年升15%至464亿美元,创1997年以来新高;料今年企业再融资需求大,银团贷款可保持相若水平,息率仍会上升一至两成.

--今年全球多个主要国家进入大选年,政治不明朗因素令环球市况变得波动.渣打香港称,今年市况将利好高息股、高息债券和黄金;该行并预料美国最快3月推第三轮量化宽松(QE3).

* 大公报:

--随着房地产调控成效逐步展现,内地房价连跌数月,市场关注房地产调控对银行贷款带来的风险.对此,内地四大行高管均表示,房地产方面的抵押贷款占银行总体贷款比例不高,并估计房价下跌的幅度不会高於三成,目前来看房地产贷款的风险仍然可控.

* 文汇报:

--好孩子国际(1086.HK)主席兼首席执行官宋郑还表示,公司2011年上半年在内地市场产品价格平均提升10%,他希望2012年仍能保持该加价幅度;公司第一季度海外订单已获得双位数增长,若能继续保持该增长趋势,对2012年全年保持双位数增长有信心.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]