〔企业并购〕中国山东重工收购意大利游艇业者法拉蒂控股股份

路透山东济南1月10日电---中国国企山东重工集团周二表示,同意收购债台高筑的意大利游艇业者法拉蒂(Ferretti Group)控制性股份,以进军市场规模达70亿欧元的全球游艇工业,以及快速增长的中国奢侈品市场.

"中国是游艇业快速成长的发展中国家之一,未来5-10年有着庞大的潜力,"法拉蒂主席Norberto Ferrett在一份联合声明中指出.

山东重工董事长谭旭光表示,公司将为法拉蒂注入新的资源,包括提供新的市场营销管道以及资本,让法拉蒂未来能在新兴市场更具效率地扩张.

"双方共享资源以及行业整合,将有助於山东重工及法拉蒂合作发挥综效."谭旭光说.

山东重工为农机及建筑机械制造商,为上市公司潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ)的实际控制人.

声明还指出,法拉蒂主要管理层将获留任,总部及生产基地也留在意大利.

法拉蒂拥有Pershing, Riva以及 Ferretti等品牌,去年与山东重工签署一项无拘束力的备忘录,在大中华地区及其他新兴市场设计及销售游艇产品.(完)