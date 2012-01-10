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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 14:21 BJT

〔企业合并〕山东重工称将在适当时机寻求将游艇业者法拉蒂上市

路透山东济南1月10日电---甫成为意大利法拉蒂(Ferretti Group)最大股东的中国国企山东重工集团周二表示,将在适当的时机,寻求将这家豪华游艇业者上市.

山东重工集团董事长谭旭光是向记者作上述表示.

此前山东重工宣布收购法拉蒂75%股权,将版图扩张至奢侈品市场.这也是中国企业收购全球奢侈品品牌又一例.[ID:nCH0093121]

山东重工为农机及建筑机械制造商,为上市公司潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ)的实际控制人.

法拉蒂拥有Pershing, Riva以及 Ferretti等品牌,去年与山东重工签署一项无拘束力的备忘录,在大中华地区及其他新兴市场设计及销售游艇产品.(完)

--采访 梁淑芬; 撰写 李珊珊; 审校 丁淑琴

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