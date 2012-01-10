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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 16:31 BJT

〔香港股市〕连续第二日收升,受内地股市涨势激励

路透香港1月10日电---港股周二连续第二日上扬,受内地股市涨势激励;之前中国公布疲弱贸易数据,提升对中国将放宽货币政策以遏制经济减速的希望.

恒生指数.HSI收高0.73%至19,004.28点.恒生国企指数.HSCE涨1.84%至10,413.61点.

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