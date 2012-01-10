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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 17:46 BJT

〔离岸人民币〕中国农发行预计发行约30亿元点心债,今日稍晚截标--消息

路透香港1月10日电---一位了解情况的消息人士周二称,中国三大政策性银行之一的农业发展银行的点心债预计规模在30亿元人民币左右,将於今日稍晚截标并最後定价.

"现在申购额已经超过30亿了,需求非常强."上述消息人士称.

该人士并表示,此次共发行二、三、五年三个年期,指导息率分别为3%、3.2%和3.5%.

中银香港(2388.HK)和渣打银行(2888.HK)为其发行点心债.

农发行的主体评级为AA-/Aa3(标普/穆迪).(完)

--记者 陈敏; 审校 屈桂娟

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