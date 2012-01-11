《香港重要政经日程》--1月11日-1月17日

=====================今日香港主要政经消息===========================
1月11日(周三)
--14:15 中国光大国际(0257.HK)记者会.
-- 香港会展中心举行香港玩具展(至1月12日).
=====================近日香港主要政经消息===========================
1月12日(周四)
--10:00 中国金融租赁(2312.HK)特别股东大会.
--11:00 达艺控股(0997.HK)特别股东大会.
-- 华众控股(6830.HK)首日挂牌.
-- 汇力资源(1303.HK)首日挂牌.
-- 开世中国(1281.HK)首日挂牌.
-- 栢能集团(1263.HK)首日挂牌.
1月13日(周五)
--13:00 汇丰控股(0005.HK)新闻会,2012环球和亚洲经济和金融市场展望.
--09:00 中国铁建(1186.HK)在北京召开特别股东大会.
--14:00 中海集运(2866.HK)在上海召开特别股东大会.
-- 金管局公布12月外汇基金境外资产数据.
1月16日(周一)
--09:30 中国农业银行(1288.HK)在北京召开特别股东大会.
--11:00 中国建设银行(0939.HK)在北京召开特别股东大会.
--14:00 中海发展股份(1138.HK)在上海召开特别股东大会.
--09:00 长城汽车(2333.HK)在保定召开特别股东大会.
*1月17日(周二)
--16:30 公布2011年11月物价和外贸数据.
-- 2012亚洲金融论坛.
-- 大众金融控股(0626.HK)公布全年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏